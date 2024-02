Mehrere Gebäude besprüht

In der Lützowstraße in Lechhausen haben unbekannte Täter Häuser besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Mehrere Gebäude wurden am vergangenen Sonntag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern in der Lützowstraße besprüht. Die genaue Schadenshöhe wird laut Polizei derzeit noch abgeklärt. Es wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (ziss)