Mehrere Radmuttern locker, zwei schon weg: Polizei stoppt LKW auf der A8

Auf der Autobahn A8 bei Augsburg stoppt die Polizei einen LKW, der ein Rad zu verlieren droht. Grund sind lose und nicht vorhandene Radmuttern. Das ist nicht alles.

Die Polizei hat am Samstag auf der Autobahn A8 bei Augsburg einen Lkw gestoppt, der mit losen Radmuttern unterwegs war. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierte eine Streife das Fahrzeug um 11.45 Uhr unweit der Ausfahrt Gersthofen in Fahrtrichtung München. Dabei stellten die Beamten fest, dass eine Felge nicht ordnungsgemäß angebracht war, da mehrere Radmuttern lose und zwei bereits nicht mehr vorhanden waren.

Da die Gefahr bestand, das Rad zu verlieren, unterbanden die Beamten laut Mitteilung die Weiterfahrt. Zudem stellten sie fest, dass der Fahrer die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten hatte. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen. (kmax)