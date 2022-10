Mehrere Trickdiebstähle mit der Wechselgeld-Masche

Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht und sucht Zeugen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Augsburger Polizei warnt vor Trickdieben. Wie sie mitteilt, ereigneten sich seit vergangenem Freitag im Stadtgebiet und in Gersthofen Geldwechseldiebstähle mit identischer Vorgehensweise. In den bislang bekannten Fällen wurden die Geschädigten von einem Mann angesprochen und gefragt, ob diese eine Zwei-Euro- oder Ein-Euro-Münze wechseln könnten. Während die Geschädigten in ihren Geldbeuteln nach Kleingeld suchten, gelang es dem Täter, unauffällig Geldscheine aus dem Geldbeutel zu entwenden. Der Beuteschaden beläuft sich in allen Fällen zusammen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Es sei damit zu rechnen, dass sich derartige Fälle wiederholen, warnt die Polizei. Sie appelliert: "Lassen Sie sich von niemanden in den Geldbeutel fassen und halten Sie ausreichenden Abstand zu Fremden, wenn Sie Ihren Geldbeutel oder andere Wertsachen öffnen." Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0821/323-3810 zu melden. (bau)

Weitere Tipps zum Schutz vor Trickdiebstählen gibt es unter www.polizei-beratung.de