Mehrere Unfallfluchten in Augsburg führen zu hohem Sachschaden

Am Wochenende ist es in Augsburg zu mehreren Unfallfluchten gekommen. In Hochzoll hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Waxensteinstraße einen geparkten grauen Mercedes beschädigt. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0821/3232310 entgegen.

In Pfersee hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, eine Unfallflucht begangen. Laut Polizei beschädigte der Täter einen in der Hessenbachstraße am Straßenrand abgestellten weißen Tesla. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232610 zu melden. (klijo)