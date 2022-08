Mehrere Unfallfluchten in den Stadtteilen

In Haunstetten, Kriegshaber und Lechhausen machen sich Unfallverursacher aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei meldet mehrere Unfallfluchten in den vergangenen Tagen. Ein Vorfall ereignete sich am Montag, 1. August, zwischen 11.45 und 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meraner Straße in Lechhausen. Dort hatte der Geschädigte einen Kleintransporter abgestellt. Als er sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er einen Kratzer am hinteren linken Kotflügel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Ebenfalls in Lechhausen ereignete sich am Montag gegen 8.30 Uhr ein Unfall, bei dem sich eine Autofahrerin aus dem Staub machte. Laut Polizei war zu diesem Zeitpunkt ein Senior mit seinem grauen Pkw, Toyota Avensis, in der Blücherstraße (Bereich der 20er Hausnummern) stadtauswärts unterwegs, als plötzlich ein roter Pkw vom rechten Fahrbahnrand vor ihm auf die Fahrbahn fuhr. Die Fahrerin hatte offensichtlich den rückwärtigen Verkehr nicht beachtet, fuhr unerwartet auf die Fahrbahn und touchierte den Toyota an der rechten Fahrzeugseite, so die Polizei. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Zur flüchtigen Fahrerin und deren Pkw gibt es keine näheren Angaben, Hinweise zu beiden Lechhauser Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323 2310 entgegen.

Böse Überraschung für Autofahrerin in Kriegshaber

Eine böse Überraschung erlebte auch eine Frau, als sie am Montagnachmittag zu ihrem Auto zurückkehrte, das zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr in Kriegshaber in der James-Cook-Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern) abgestellt war. Sie stellte an dem grauen Hyundai i10 einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts fest. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf etwa 1500 Euro und nimmt Hinweise unter Telefon 0821/323 2610 entgegen.

Auch in Haunstetten musste eine Frau einen Schaden an ihrem Pkw feststellen, der in der Guttenbrunnstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern zwischen dem 31. Juli, 14 Uhr, und 1. August, 6 Uhr, abgestellt war. Als sie ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, entdeckte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323 2710 wenden. (bau)