Mehrere Unfallfluchten mit teils hohem Sachschaden

In Augsburg kam es zu mehreren Unfallfluchten mit teils hohem Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Auch ein Fußgänger wird gesucht.

Zeugen mehrerer Unfallfluchten in unterschiedlichen Stadtteilen sucht die Polizei.

In Göggingen wurde am Montag zwischen 16 und 17 Uhr ein im Schwabenhof im Bereich Hausnummer 3 abgestelltes Fahrzeug deutlich beschädigt. Dabei entstand an der rechten hinteren Fahrzeugseite des braunen Mazda ein Schaden von rund 8000 Euro. In der Bergmühlstraße im Textilviertel wurde ein auf Höhe der Hausnummer 32 geparkter Opel Corsa ebenfalls am Montag zwischen 8.40 und 14 Uhr angefahren. Hierbei wurde die Front des geschädigten Fahrzeugs zerkratzt und eingedrückt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter der Nummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei sucht Fußgänger nach Unfallflucht in Oberhausen

In Oberhausen wird jetzt ein Fußgänger in Zusammenhang mit einem Unfall gesucht, der sich am Montag gegen 13.35 Uhr zwischen einem Kleintransporter und einer Straßenbahn der Linie 4 auf Höhe der Donauwörther Straße 38 ereignet hat. Laut Polizei lief ein Fußgänger von der Prälat-Bigelmair-Straße kommend so knapp über die Straße, dass der Fahrer des Transporters einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und eine Ausweichbewegung verhindern konnte. Bei dieser Ausweichbewegung kam es jedoch zum seitlichen Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Verletzt wurde niemand. An dem Kleintransporter und der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Der Fußgänger flüchtete und wurde noch gesehen, wie er in einen weißen Kia einstieg. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 zu melden.

Wenig erfreut dürfte ein Lkw-Fahrer sein, der seinen Wagen am Samstag gegen 13 Uhr in der Markgrafenstraße in Kriegshaber abgestellt hatte. Als er am Montag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen im hinteren linken Bereich fest, die sich im Bereich von insgesamt etwa 1000 Euro bewegen dürften. Zeugen können ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion 6 unter Ruf 0821/323-2610 mitteilen. (bau)