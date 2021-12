Mehrere Unfallfluchten: Parkende Autos wurden angefahren

Drei Autobesitzer wurden in Augsburg von einem Unfallschaden an ihrem Wagen überrascht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Pfersee wurden zwei Unfallfluchten gemeldet. So wurde ein schwarzer VW, der an der Ecke Löwenstraße/Augsburger Straße geparkt war, am Donnerstag zwischen 6.30 und 17 Uhr an der linken vorderen Seite angefahren. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich laut Polizei, ohne sich um dem hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Polizei: Unfallfluchten in Augsburg

Im Zeitraum vom 6. bis zum 9. Dezember wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Körnerstraße (Höhe Hausnummer 13) geparkter VW Golf an der linken Fahrzeugseite angefahren. Die Beschädigungen im Bereich des Radkastens belaufen sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter Telefon 0821/3232610. In der Innenstadt wurde ebenfalls eine Unfallflucht gemeldet: Am Donnerstag stellte zwischen 18 und 21.30 Uhr ein Fahrzeugbesitzer seinen blauen Fiat Punto am Fahrbahnrand am Klinkerberg (Höhe Hausnummer 31) ab. Als er wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen großflächigen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest, der mit rund 1500 Euro zu Buche schlagen dürfte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/3232110. (ziss)