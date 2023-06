Mehrere Verletzte nach Unfall in der Rosenaustraße

Mehrere Autos krachen in der Rosenaustraße in Augsburg ineinander. Einige Insassen mussten von Feuerwehr und Rettungsdienst aus den Fahrzeugen gebracht werden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in der Rosenaustraße in Pfersee gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.10 Uhr alarmiert, auch die Freiwillige Feuerwehr Pfersee rückte aus. An der Karambolage in der Rosenaustraße waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

"Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch zwei Unfallbeteiligte in ihrem Fahrzeug", berichtet die Feuerwehr. Die anderen Beteiligten konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Bergung der anderen Insassen aus dem Fahrzeug und sicherten die Unfallstelle ab, wie die Berufsfeuerwehr mitteilt. "Nach abschließenden Maßnahmen und dem Abtransport der Verletzten wurde die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben."

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen verletzt. (jaka)