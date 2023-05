Augsburg

"Mein Herz ist gebrochen": Das Geschäft "Paulikocht" am Mauerberg schließt

Anja "Pauli" Licht - hier mit Ehemann Marco - schließt zum Ende des Monats ihr Geschäft "Paulikocht" am Mauerberg in der Augsburger Altstadt.

Plus Anja Licht hat mit "Paulikocht" ein Augsburger Vorzeige-Startup betrieben. Doch Corona, Baustellen und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben dem Geschäft zugesetzt.

Von Ina Marks

In dem kleinen Laden "Paulikocht" am Mauerberg in der Augsburger Altstadt herrschte am Mittwoch so ein reger Betrieb, wie ihn sich Geschäftsführerin Anja Licht in der Vergangenheit wohl öfter gewünscht hätte. Ihre Nachricht auf Facebook und Instagram, die sie am Vormittag veröffentlicht hatte, sorgte für Aufsehen. "Mein Herz ist gebrochen", begann die Meldung. Und weiter: "Paulikocht schließt! Ende Mai ist nach sieben Jahren endgültig Schluss." Dabei galt das Projekt von Anja Licht, das 2019 zur Eröffnung ihres eigenen Geschäfts führte, als eine Art Vorzeige-Startup aus Augsburg.

Viel Zeit für Emotionen bleiben der 44-jährigen Augsburgerin am Mittwoch nicht. Die Ladentür geht ständig auf und zu, das Telefon klingelt, immer wieder geht der Server in die Knie, weil so viele Online-Bestellungen eingehen, berichtet Licht. "Wenn der Ausverkauf so weitergeht, ist bis Ende Mai gar nichts mehr da." Anja Licht, die seit ihrer Kindheit "Pauli" genannt wird, verkauft sowohl online als auch in ihrem Geschäft am Mauerberg spezielle Fertiggerichte von Currys bis Gulasch oder Kuchen aus dem Glas. Ihr sogenanntes "Mealprep", das aus natürlichen Zutaten besteht und keine Zusatzstoffe enthält, ist vor allem für Allergiker geeignet. Die Idee dazu wurde vor sieben Jahren geboren, als Licht merkte, wie gut ihre gesunden Rezepte auf Instagram ankamen. Sie begann mit zehn Followern, heute hat sie knapp 10.000.

