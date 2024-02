Mein Lokal, Dein Lokal: Volle Punktzahl für das Augsburger Sternelokal Sartory

Sternekoch Simon Lang und sein Team holen den Sieg im TV-Duell. Die Freude ist groß, doch das Sartory fiebert schon auf einen anderen Termin hin.

In der TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" (Kabel Eins) haben sich diese Woche Lokale aus Augsburg und Umgebung präsentiert, die sich in ihrem Konzept sehr unterscheiden. Am Ende der Woche steht fest: der Sieger ist ein Wiederholungstäter. Sternekoch Simon Lang gewinnt dem begehrten goldenen Teller zum zweiten Mal, diesmal mit dem Sternerestaurant Sartory und einem besonderen Ergebnis. "Das war eine sehr gute Teamleistung. Wir haben mit 50 Punkten volle Punktzahl erhalten. Das ist eine tolle Anerkennung von unseren Mitstreitern und Moderator Christian Henze", sagt Simon Lang. Für ihn stehen in den kommenden Wochen weitere Herausforderungen an.

Bereits im Oktober fanden die Dreharbeiten für diese Staffel statt. In der Sendung am Freitag war das Team im Augsburger Sternelokal Sartory zu Gast und die anderen Teilnehmer von der Augsburger Steakmanufaktur, dem Wirtshaus Strasser in Gersthofen, dem Dasinger Bauernmarkt und dem Landgasthof Lenderstuben in Balzhausen konnten sich aus den Bestandteilen der damaligen Menüs ein Drei-Gang-Menü zusammenstellen. Es gab beispielsweise eine Rouget Barbet, eine Rotbarbe, die am Tisch in Meersalz und Fischfonds zubereitet wird, Lamm mit Artischocken oder eine Brioche mit fermentiertem Schrobenhausener Spargel. Die Teilnehmer der Staffel hätten nicht nur einen schönen Abend im Sartory, sondern eine sehr angenehme Woche miteinander verbracht, betont Lang. "Es war eine sehr vielfältige Woche, die die unterschiedlichsten Konzepte präsentiert hat." Selber war er von der "hohen Produktqualität aller Restaurants" sehr angetan, das "sehr ambitionierte Küchenteam" vom Landgasthof Lenderstuben habe ihn genauso beeindruckt wie die Speisen im Dasinger Bauernmarkt. "Dass bei den Mengen, die dort gekocht werden, alle Soßen selber angesetzt werden und etwa beim Schmorgemüse auch die Haut der Tomaten abgezogen wird, hat mich fasziniert." Aber auch die hohe Qualität im Wirtshaus Strasser und in der Steakmanufaktur hätten ihn überzeugt.

Mein Lokal, dein Lokal: Zehn Punkte von Fernsehkoch Christian Henze für das Sartory

Im Sternerestaurant Sartory sei die "Fallhöhe" eine andere - da auch viel falsch gemacht werden könne. Die Arbeitsweise sei sehr aufwendig, der Drang nach Perfektion groß. Dieser Aufwand wurde von den Teilnehmern belohnt. Volle Punktzahl, also jeweils zehn Punkte, erhielt Lang von seinen Mitstreitern. "Und auch Christian Henze hat zehn Punkte vergeben. Als ehemaliger Sternekoch weiß er ja, was dahintersteckt", sagt Lang. Dass der Fisch am Tisch gegart wurde, habe dem Fernsehkoch gut gefallen. "Das ist für uns normal, wir bauen immer ein kleines Event am Tisch ein, damit der Gast etwas erlebt", sagt Simon Lang. In seinem aktuellen Menü, das nach seiner Winterpause nun ab Februar im Sartory serviert wird, werde auch ein Gericht mit Jakobsmuscheln am Tisch zubereitet.

Auf den Sieg der Staffel wird sein Team noch anstoßen. Darauf ausruhen könne sich niemand, da in den kommenden Wochen die nächsten Herausforderungen anstehen. Am Sonntag werden beim Gourmetfestival im Hotel Maximilian's neben Simon Lang elf weitere Sterneköche für kulinarische Genüsse sorgen. "Die Sterne-Verleihung des Guide Michelin findet am 26. März statt. Darauf fiebern wir schon hin", sagt Lang.

Im neuen Menü serviert das Sartory eine Hommage an den ersten Augsburger Sternekoch

Er hofft, dass sich die Zuschauer durch die TV-Staffel Anreize geholt hätten, mal in dem einem oder anderen Restaurant vorbeizuschauen. In dem neuen Menü, das er den Gästen im Sartory bietet, treffen die Besucher des Restaurants auf einen alten Bekannten der Augsburger Sterneküche: Albert Oblinger, der 1986 der erste Koch in Augsburg mit einem Michelin-Star war. Er habe damals eine schwäbische Festtagssuppe vom Hummer auf seiner Speisekarte angeboten, über die die Kritiker schrieben, dass sie nicht besser gemacht werden könne - nur anders, berichtet Lang. "Als Hommage an Albert Oblinger haben wir jetzt eine Festtagssuppe von Fisch und Krustentieren auf der Karte. Ich habe ihn im Vorfeld angerufen und davon erzählt. Er hat sich sehr gefreut."

