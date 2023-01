Was macht ein gutes Buch für dich aus, Tina Lurz?

Social Media ist ihr Beruf, Literatur ihre große Leidenschaft: Tina Lurz spricht im Podcast "Augsburg, meine Stadt" über Buchtipps, Instagram und Freiheit.

Eine Woche ohne Buch? Für die Augsburger Literatur-Fachfrau Tina Lurz kaum vorstellbar. Gut 80 Bücher hat sie im vergangenen Jahr gelesen, zahlreiche weitere zumindest in Teilen. Und das aus gutem Grund. Denn die Social-Media-Expertin berät Buchverlage, entwickelt Konzepte für Neuerscheinungen und moderiert Lesungen – sollte also immer über die aktuellen Buchtrends informiert sein. Im Podcast " Augsburg, meine Stadt" erzählt sie, was ein gutes Buch für sie ausmacht, wovon sie lieber die Finger lässt und welchem weltbekannten Klassiker sie gar nichts abgewinnen kann.

Im Podcast erfahren die Hörerinnen und Hörer, ob Lurz lieber auf Papier oder einem E-Reader liest, wo sie ihre Bücher kauft und auf welche Neuerscheinungen man sich 2023 freuen kann. Außerdem spricht sie über ihr "durchwachsenes" Verhältnis zur Plattform Instagram und erzählt von skurrilen Momenten und echten Freundschaften, die durch Social Media entstanden sind.

Auch in ihren Arbeitsalltag gibt sie Einblicke. So erzählt Tina Lurz von ihrer ersten Stelle nach dem Studium, einem thematischen Ausflug in den Verkauf von Sterbegeldversicherungen und dem Entschluss selbstständig tätig sein zu wollen. Außerdem spricht sie darüber, warum sie aus ihrer selbst gegründeten Agentur ausgestiegen ist, um freiberuflich zu arbeiten – und warum sie sich dennoch als Teamplayerin sieht.

Der Podcast mit Tina Lurz bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

