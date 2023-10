Augsburg

vor 31 Min.

Menschen aus Pfersee sagen, wo sie im Stadtteil der Schuh drückt

Plus In Pfersee geht es um Verkehrsthemen und Bauprojekte, die schon lange auf der Wunschliste stehen. Augsburgs Baureferent Steffen Kercher macht sich ein Bild.

Von Michael Hörmann

Treffpunkt für die Tour durch Pfersee ist die Haltestelle der Tramline am Westfriedhof. Augsburgs Baureferent Steffen Kercher und führende Mitarbeiter von städtischen Ämtern machen sich an diesem Tag gemeinsam mit Bürgern aus dem Stadtteil auf den Weg. Man steuert Orte an, die zuvor von Bürgern als Schwachstellen benannt wurden. Doch bevor man läuft, bleibt man stehen: Die Verkehrssituation rund um den Westfriedhof ist für einige Menschen aus Pfersee ein Übel. Dietmar Egger von der Bürgeraktion Pfersee zum Beispiel beklagt, dass am Friedhof kein Radweg zugelassen wird. Für Radler sei dies unbefriedigend. Und es ist nicht die einzige Kritik, der sich Kercher stellen muss.

Die Fahrradstraße in Pfersee kommt bei Bürgern gut an. Foto: Michael Hörmann

Kercher sagt zum gewünschten Radweg im Friedhofsareal, dass das Thema keineswegs neu sei. Man müsse aber sehen, dass der Bereich Friedhof dem Umweltreferat zugeordnet sei. Im zuständigen Ausschuss fanden die Überlegungen keine Zustimmung. Die Mehrheit der Stadträte wünsche an dieser Stelle keinen Radweg.

