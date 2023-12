Engagierte Augsburger verraten ihre Wunschliste für 2024

Drei Frauen und zwei Männer sagen, wo die Politik 2024 ansetzen soll. Ein Bürgerzentrum für Lechhausen wird gewünscht. Oberhausen sorgt sich um den Marktsonntag.

Hannelore Köppl, Jutta Goßner, Christine Deschler, Dietmar Egger und Peter Fischer verbindet eine Gemeinsamkeit. Sie leben gerne in Augsburg - und sie mögen den Stadtteil, in dem sie wohnen. Teils seit Jahrzehnten ist das Quintett vor Ort engagiert. Man organisiert Feste, pflegt Kontakt zu Bewohnern im Stadtteil und scheut sich nicht, gegenüber der Politik unangenehme Themen anzusprechen. Der Einsatz erfordert viel ehrenamtliches Engagement. Drei Kümmerinnen und zwei Kümmerer gefragt, mit welchen Wünschen und Vorstellungen sie ins neue Jahr gehen. Die Wunschliste nennt Projekte, die in den Stadtteilen angepackt werden sollen.

Jutta Goßner ist die Vorsitzende vom Kulturkreis Haunstetten. Foto: Klaus Rainer Krieger

Jutta Goßner feiert kurz vor Weihnachten ihren 70. Geburtstag. Als ehemalige Schulleiterin und frühere Stadträtin sei es nicht immer leicht gewesen, das Vereinsleben zu koordinieren, erinnert sich langjährige Vorsitzende des Kulturkreises Haunstetten. Sie zählte zu den Gründungsmitgliedern im Jahr 1970. Über ihre persönlichen Wünsche für 2024 möchte sie nichts lesen, sagt Jutta Goßner.

Das sind Wünsche für Haunstetten

Für Haunstetten habe sie eine Liste: "Ich wünsche mir weiterhin ein gutes, vertrauensvolles Zusammenwirken aller." Die bisherige Unterstützung durch die Stadt bei Schulhausbau und Schulsanierungen müsse erhalten bleiben und eventuell stärker werden. Für den Kulturkreis wünsche sie sich eine große permanente Ausstellungsfläche für die Maler: "Unser zur Zeit größtes Projekt, die Karte 'Kulturspuren im Augsburger Stadtwald' soll erfolgreich erscheinen." Zudem sollten die Informationstafel am größten und ersten KZ-Außenlager im Raum Augsburg (an der Inninger Straße) endlich aufgestellt werden: "Und wir hoffen, dass der Haunstetter Schießplatz nicht vollständig abgerissen wird." Mit dem Verlauf des Jahres 2023 zeigt sich Jutta Goßner zufrieden: "Vom Kulturkreis haben wir zum Beispiel als neues Projekt den ersten Öffentlichen Bücherschrank gestartet."

Dietmar Egger zeigt er mit der Hand an: In Pfersee ist noch einiges zu erledigen. Foto: Michael Hörmann

Der 66-jährige Dietmar Egger ist seit 1991 in wechselnden Positionen im Vorstand der Bürgeraktion Pfersee vertreten. Er ist präsent in Pfersee. Als Baureferent Steffen Kercher in diesem Jahr den Stadtteil bei einer Rundtour besuchte, war Dietmar Egger war jemand, der nicht nur einmal energisch nachhakte. Seine Bilanz für 2023 falle ambivalent aus: "Höhepunkt war zweifellos die Eröffnung der Halle 116, die mit der Interimsausstellung zur Zeitgeschichte Augsburgs im 20. Jahrhundert endlich im öffentlichen Bewusstsein verankert wurde." Immerhin habe man die Aufgabenstellung die Halle 116 zum Denk- und Lernort zu entwickeln, bereits zur Jahrtausendwende formuliert – nach Aufgabe einer fast ein Jahrhundert andauernden militärischen Nutzung im Westen der Stadt. Gefreut habe ihn der "endlich eröffnete Zugang zum Hauptbahnhof von Westen und damit der überfällige, fußgängerfreundliche Zugang zur Innenstadt". Egger kritisiert jedoch "die fahrlässig verbummelten Planungen zur Linie 5." Bedauerlich sei für ihn eine Entwicklung: "Im Stadtteil stagnieren auch kleinste Projekte seit Jahren." Man spüre die Auswirkungen der Mittelbindungen an den Theaterumbau deutlich.

Wo in Pfersee der Hebel angesetzt werden soll

Für 2024 erhoffe er sich, "dass sich Bund und Länder doch noch durchringen die gesetzlichen Vorgaben für den Umweltverbund so zu stärken, dass etliche verkehrsberuhigende und vor Lärm schützende Maßnahmen in Pfersee endlich in Angriff genommen werden können". Das Konzeptpapier sei bei einer Bürgerwerkstatt bereits anno 2005 verfasst: "Außerdem wünsche ich dem letzten Bauabschnitt von Wertach Vital II im Stadtteil einen guten Start in die Umsetzung." Sein persönlicher Wunsch laute: "Ich würde allen gönnen, dass es ihnen so gut geht wie meiner Familie und mir."

Christine Deschler ist die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller. Foto: Klaus Rainer Krieger

Christine Deschler, 57, ist seit März 2017 Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller. Die Installation von zwei Debrifilatoren sei erfreulich, sagt sie zur Bilanz für 2023. Wichtig seien Verbesserungen für junge Menschen im Stadtteil. Die Streetworker hätten nunmehr bei der Spielvereinigung Bärenkeller einen Raum, Jugendliche hätten einen Unterstand mit Dach und Mobiliar. Die Aktionsgemeinschaft habe sich an vielen Aktionen beteiligt. Christine Deschler hofft, dass im Jahr 2024 die Pläne für einen neuen Kindergartens mit Krippe konkretisiert werden, "da es zu wenige Betreuungsplätze gibt". Toiletten auf den Spielplätzen im Stadtteil sind von ihr ebenso gewünscht wie der Ausbau des Fahrradnetzes.

Engagierte Mitstreiter werden im Bärenkeller gesucht

Sie selbst wünsche sich, dass weitere Mitglieder für die Aktionsgemeinschaft gewonnen werden. Man sollte Spaß am Ehrenamt mitbringen, sagt Christine Deschler. Generell wünsche sie sich vor allem Zusammenhalt "in einer Zeit, wo die Welt in Unruhe ist". Ehrenamt schaffe Struktur und Basis für ein ruhigeres friedliches Miteinander.

Peter Fischer, 69, ist seit vielen Jahren bei der Aktionsgemeinschaft Lechhausen engagiert. Anfangs saß er im Beirat, seit 2007 ist er Vorsitzender. Fischer weiß, was in Lechhausen gut läuft oder wo hapert. Für 2023 spricht er von einer durchwachsenen Bilanz: "Einerseits stocken die großen Projekte wie Fertigstellung des Bauabschnitts II am Flößerpark sowie die Neue Mitte und Stadtplatz Lechhausen." Andererseits habe die Aktionsgemeinschaft wieder "einen tollen Marktsonntag" organisiert. Die Zusammenarbeit mit der Standortinitiative Augsburg-Ost (SIA-O) entwickele sich sehr gut. Auch über kleine Dinge könne man sich freuen: dazu zählt fertiggestellte Bahnübergang an der Klausstraße.

Lechhausen erneuert den Wunsch nach einem Bürgerzentrum

Von der Stadt müssten die Bemühungen verstärkt werden, Lechhausen auch künftig attraktiv zu gestalten, so Fischer. "Wir müssen endlich mit der von uns seit 2010 geforderten weiterführenden Schule in Lechhausen weiterkommen." Mit der Neuen Mitte müsse es ferner vorangehen. Das ehemalige Rathaus dürfe mit dem Umzug der Polizeiinspektion Ost in ihr neues Quartier "nicht zu einem toten Bürogebäude mitten im Zentrum werden". Hier könnte das von den Lechhausern geforderte Bürgerzentrum geschaffen werden. Fischer setzt darauf, dass 2024 der Zusammenhalt der großen Interessenverbände in Lechhausen anhalte: "Denn nur gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam können wir das Gewicht des Stadtteils zum Ausdruck bringen."

Hannelore Köppl (links) ist die Vorsitzende der Arge Oberhausen. Foto: Michael Hörmann

Hannelore Köppl, 68, ist seit März 2012 die Vorsitzende der Arge Oberhausen. Arge steht für Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen. 2023 sei aus ihrer Sicht für Oberhausen gut verlaufen: "Unser Kirschblütenfest lief über vier Tage und war gut besucht." Ähnliches gelte für den Unser Marktsonntag. "Nur beim Oberhauser Advent machte uns der Schnee einen Strich durch die Rechnung", sagt Hannelore Köppl. Man musste um eine Woche verschieben. Durch das Entgegenkommen der Stadt entstanden allerdings keine Mehrkosten.

In Oberhausen macht man sich Sorge um den Marktsonntag

Für 2024 hofft die Arge-Vorsitzende auf neue Mitglieder. Sorge macht sie sich um den Marktsonntag: "Wir hoffen auf einen Konsens mit Tiefbauamt und Stadtwerken, denn ab Mitte Juli werden die Gleise in der Ulmer Straße erneuert." Deshalb sei der Marktsonntag Anfang September gefährdet. Ihre Wünsche für das neue Jahr hält Hannelore Köppl kurz: "Ein friedliches Miteinander in Oberhausen und viele freundliche Gesichter."