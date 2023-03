Die Augsburger wünschen sich Geselligkeit, aber nicht unbedingt im Verein

Plus Nach Corona herrscht eine große Sehnsucht, wieder gemeinsam etwas zu unternehmen. Vereine in Augsburg haben aber oft weniger Zulauf – es bilden sich neue Strukturen.

Menschen lieben es, sich zu treffen und gemeinsam aktiv zu sein. Doch die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben in Augsburg gehörig durcheinandergewirbelt. Während die einen Vereine die Zwangspause während des Lockdowns nicht überstanden haben, haben sich andere erst gegründet. Und auch ganz neue Formen der lockeren Gemeinsamkeit haben sich entwickelt. Ein Streifzug durch die Augsburger Vereinslandschaft.