Menschenkette für Demokratie soll im April durch Augsburg führen

Augsburg wird Anfang April Schauplatz einer Menschenkette für Demokratie. Die Initiatoren gehören zu Klima-Gruppierungen, geplant ist aber ein breites Bündnis.

Nach der Groß-Demo im Februar und dem Lichtermeer Anfang März soll Augsburg auch im April Schauplatz einer größeren Kundgebung für Demokratie werden. Am Sonntag, 7. April, ist in der Innenstadt eine "Menschenkette für Demokratie, Frieden und gegen Faschismus" geplant. Nach Auskunft der Organisatoren ist ab 16 Uhr zunächst eine stationäre Kundgebung auf dem Rathausplatz vorgesehen, darauf folgen soll ein mobiler Demozug in Form einer Menschenkette. Abhängig von der Teilnehmerzahl, soll anschließend eine Menschenkette das Rathaus umschließen. Haupt-Organisator ist, anders als bei ähnlichen Veranstaltungen zuletzt, nicht das Bündnis für Menschenwürde.

Menschenkette für Frieden und gegen Faschismus führt durch Augsburg

Stattdessen sind es zwei Personen, die sich unter anderem in Augsburger Klimaschutz-Organisationen engagieren. Eine von ihnen ist Vivian Führer, 19 Jahre alt, Auszubildender. "Wir alle sind gefordert, regelmäßig und dauerhaft auf die Gefahren faschistischer Politik hinzuweisen und aufzuklären", sagt er zur geplanten Aktion. Auch gegen rechte Narrative und Handlungen müsse man konsequent agieren. Dies könne aber nur gelingen, "wenn wir nicht vergessen, was Frieden und Demokratie wirklich bedeutet". Die Aktion schließe an vergangene Augsburger Demonstrationen gegen Rechtsextremismus an, mitgedacht sei aber etwa auch der Krieg in der Ukraine. "Es geht uns darum, hier vor Ort Gemeinschaft zu erzeugen", sagt Führer. Dafür sei eine Menschenkette die geeignete Form.

Beworben wird die Veranstaltung in sozialen Netzwerken schon länger – insbesondere in Gruppen, die ortsansässige Klima-Organisationen zum Teilen von Informationen nutzen. Auch vor dem Hintergrund Führers persönlichen Engagements: Wird die Menschenkette eine Veranstaltung von Klimaschutz-Gruppierungen? Den Eindruck könne er nachvollziehen, sagt Führer, er treffe aber nicht zu. Geplant sei ein breites Bündnis, an dem sich verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen beteiligten, Parteien und Organisationen von politischen Rändern seien dabei außen vor. Bei der Vorbereitung der Kundgebung habe "jede Einzelperson eine Stimme", man wolle "hierarchiearm" sein. Verschiedene Zusammenschlüsse hätten aber schon ihre Unterstützung zugesagt – darunter etwa "Augsburg gegen Rechts", das "Bündnis für Menschenwürde" oder "Christopher Street Day Augsburg".

Demo-Organisator Vivian Führer ist auch beim Augsburger Klimacamp engagiert. Foto: Silvio Wyszengrad (Archilvbild)

Kundgebung und Demo für Demokratie am 7. April am Rathausplatz

Offiziell hat Führer nach eigenen Angaben rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Stadt angemeldet, in der Vergangenheit erwiesen sich solche Schätzungen aber oft als hinfällig. Man sei auf verschiedene Szenarien vorbereitet, sagt Führer, bei weit über 1000 Menschen sei etwa auch eine durchgehende Menschenkette zwischen Dom und Ulrichskirche denkbar. Die Idee zum Konzept kam Führer nach eigenen Angaben in Erinnerung an eine Menschenkette für die Ukraine vor zwei Jahren auf dem Rathausplatz.