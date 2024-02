Mercedes-Betriebsrat in Augsburg wehrt sich gegen Verkauf

Mercedes-Benz will sich von seinen Niederlassungen trennen. Für den Augsburger Betriebsrat ist das "völlig inakzeptabel".

Der Betriebsrat der Mercedes-Benz-Niederlassung in Augsburg will einen möglichen Verkauf von konzerneigenen Autohäusern verhindern. Bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung betonte die Betriebsratsvorsitzende Cornelia Polomski, man werde sich gegen diese Entscheidung wehren und für den Erhalt der Niederlassungen kämpfen. Im Januar hatte Mercedes-Benz mitgeteilt, den Verkauf von rund 80 Standorten in Deutschland zu prüfen. Hier sind etwa 8000 Menschen beschäftigt.

Polomski bezeichnete die "einseitig getroffene Entscheidung" für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als "Schlag ins Gesicht" sowie "völlig inakzeptabel und in keiner Weise nachvollziehbar". Die Mitarbeiter hätten in den letzten Jahren viele Zugeständnisse gemacht, um die Profitabilität der Niederlassungen sicherzustellen. Diese würden seit drei Jahren positiv zum Konzernergebnis beitragen.

Mercedes prüft ergebnisoffen, an wen verkauft werden soll

Laut Mercedes-Benz ist nicht geplant, Niederlassungen zu schließen oder Stellen abzubauen. Man halte an der Beschäftigungssicherung für alle Tarifbeschäftigten bis Ende 2029 fest. Die Prüfung der Verkäufe liefe ergebnisoffen. Es sei nicht geplant, an einen Finanzinvestor zu veräußern, vielmehr habe man erfahrene Händler im Blick. Der Verkauf soll die Arbeitsplätze sichern und die Niederlassungen wettbewerbsfähig machen. (nist)