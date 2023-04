Mesopotamien Verein: Gekommen, um sich einzubringen

Vor 45 Jahren wurde der Mesopotamien Verein von den ersten Gastarbeitern aus der Türkei gegründet. Nun ist er aus dem Augsburger Kulturleben nicht mehr wegzudenken.

Akitu ist eines der ältesten Feste der Welt und bezeichnet für die assyrische Gemeinde das Neujahrsfest. In Augsburg wurde dieses neue Jahr am Samstag traditionell mit einem Neujahrsempfang des Assyrischen Mesopotamien Vereins Augsburg begrüßt. Und weil der Verein in diesem Jahr 45 Jahre besteht, fiel auch der Empfang entsprechend größer aus. Rund 240 Gäste feierten einen Galaabend im Westhouse Augsburg und erlebten Musik, Tanz und Präsentationen der Assyrischen Kultur.

Hasare Demir ist die Vorsitzende des Assyrischen Mesopotamien Vereins. Foto: Bernd Hohlen

1978 wurde der Assyrische Mesopotamien Verein Augsburg als kulturelles Zentrum und Begegnungsstätte gegründet, erzählt die Vorsitzende Hasare Demir. Zu dieser Zeit kamen im Zuge der Gastarbeiter-Anwerbung vor allem Assyrer aus der Türkei nach Deutschland, um hier zu arbeiten. "Die meisten hatten Pläne, etwas Geld für ihre Familien zu verdienen und dann wieder zurück nach Hause zu fahren", erzählt Demir. Als es anders kam und viele ihre Familien nach Deutschland holten, sei die Idee aufgekommen, einen Verein zu gründen, der das kulturelle Erbe der Assyrer bewahren und gleichzeitig als Brücke zur deutschen Bevölkerung dienen sollte. "Diesem Wunsch ist der Verein bis heute treu - wir sind in der Augsburger Gesellschaft stark verankert und präsentieren uns mit dem Verein regelmäßig, sei es beim Augsburger Friedensfest, dem Ulrichsfest oder beispielsweise bei La Piazza." Der Verein verstehe seit seiner Gründung eine funktionierende, gesunde Integration als Geben und Nehmen, als beidseitigen Austausch, so Demir.

Der Mesopotamien Verein dient auch der Integration

Ebenso wichtig sei ihm der Austausch zwischen den Generationen. Daher versuchten die Abteilungen nicht nur ihre jeweilige Zielgruppe zu erreichen, sondern auch die Kommunikation zwischen den Generationen zu fördern. Raffael Yoken ist als junger Assyrer der dritten Generation in Augsburg groß geworden. Sein Großvater kam als Gastarbeiter in die Stadt, die Eltern als Jugendliche. Der 27-Jährige fühlt sich als Augsburger, schätzt es aber auch, dass er als Kind seine Wurzeln pflegen konnte. "Es geht bei uns meistens los mit der Folkloregruppe, wo man als Kind die ersten traditionellen Tänze lernt", berichtet er. Im Verein lernten die Kinder Aramäisch, die Sprache der Assyrer. Auch die Kultur wird hier unterrichtet, in regelmäßigen Kinder- und Jugendcamps würden die Kenntnisse über die Herkunft weiter vertieft. "Mir sind meine Wurzeln wichtig und ich werde unsere Traditionen sicher einmal an meine Kinder weitergeben", so Yoken. Doch ebenso wichtig seien ihm die deutschen, europäischen und internationalen Werte. "Es ist wichtig, dass sich keine Parallelgesellschaften bilden, und über den Verein sind die Assyrer außerordentlich gut integriert", ist er überzeugt.

Rund 1200 assyrische Familien leben in Augsburg. "Wir haben keine genauen Zahlen, wie viele Menschen das sind, ich schätze rund 5000", sagt Hasare Demir. Durch die Fluchtbewegungen sei die Zahl nur schwer zu ermitteln - es könnten auch bis zu 9000 Assyrer sein, glaubt die Vereinsvorsitzende. Nach den Gastarbeitern kamen in den 1970er-Jahren Flüchtlinge aus der Türkei, als die kurdische PKK mit dem türkischen Staat aneinander geriet. "Wir Assyrer waren zwischen allen Stühlen - die Kurden hielten uns für Verräter, weil wir die Armee nicht aktiv bekämpfen wollten, und die türkische Armee für kurdische Terroristen." Mittlerweile kämen die meisten Flüchtlinge aus dem Irak und aus Syrien, wo die radikalislamische Terrorgruppe Isis immer noch Jagd auf die christlichen Assyrer macht.

Das Jubiläum wird mit weiteren Feiern begangen

Die Assyrer sind ein Volk mit einer langen Geschichte, die bis ins dritte Jahrtausend v. Chr. zurückreicht, so Demir. Sie stammen ursprünglich aus der Region Mesopotamien, die sich zwischen dem Tigris und dem Euphrat im heutigen Irak erstreckt. Im Lauf der Geschichte wurden die Assyrer von verschiedenen Eroberern unterworfen und assimiliert, einschließlich der Perser, Griechen und Römer. In jüngerer Zeit haben viele Assyrer ihre Heimat verlassen und leben heute verstreut, insbesondere im Nahen Osten, Europa und Nordamerika.

Das 45-jährige Vereinsjubiläum soll in diesem Jahr mit weiteren Feierlichkeiten begangen werden. So richtet die Fußballabteilung des Assyrischen Mesopotamien Vereins Augsburg im Juni ein Fußballturnier aus, die große Jahresfeier findet im September in der Stadthalle Gersthofen statt.