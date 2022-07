Messe Augsburg braucht neuen Caterer – Dieter Held kündigt nach 30 Jahren

Plus Plärrer-Festwirt Held steigt als Caterer bei der Messe Augsburg aus. Zu den Gründen will er sich nicht näher äußern. Der Messechef verweist auf die Personalsituation.

Drei Jahrzehnte lang hat Dieter Held Aussteller und Besucher bei Veranstaltungen im Augsburger Messezentrum versorgt. Mit seinem Unternehmen betrieb er das Catering, kümmerte sich um Speisen und Getränke. Nach 30 Jahren endet nun die Zusammenarbeit mit der Messe. Held, der als Festwirt auf dem Augsburger Plärrer bekannt geworden ist, hat zum Jahresende gekündigt. Dies bestätigte er auf Anfrage unserer Redaktion. Lorenz Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, informiert, dass bis Ende Dezember das Catering gesichert sei. Man suche nach einem Nachfolger für Dieter Held, der zudem mit einem Stand auf dem Christkindlesmarkt in Augsburg vertreten ist.