Messe "Jagen und Fischen" verläuft mit neuem Konzept erfolgreich

Rund 25.000 Besucher waren von Freitag bis Sonntag zu Gast auf der Messe. In diesem Jahr präsentierte sich die Messe mit dem Motto "Tradition trifft Moderne".

Veranstalter und Aussteller der "Jagen und Fischen" auf dem Augsburger Messezentrum sind zufrieden. Rund 25.000 Besucherinnen und Besucher waren von Freitag bis Sonntag zu Gast im Messezentrum und sammelten Eindrücke bei den rund 300 Ausstellern. Die Messe stand in diesem Jahr unter dem Motto "Tradition trifft Moderne".

25.000 Besucher kamen zur "Jagen und Fischen". Foto: Silvio Wyszengrad

Die "Jagen und Fischen" musste in den vergangenen Jahren wie viele andere Großveranstaltungen wegen Corona abgesagt werden. Umso glücklicher zeigte man sich bei den Veranstaltern, dass die Messe mit neuem Konzept gut angenommen wurde. Die Messe habe sich "neuer, frischer, moderner" präsentiert, heißt es.

Die Aussteller kamen aus 17 Ländern

Süddeutschlands erfolgreichste Branchenmesse für Jäger, Angler, Natur- und Outdoor-Begeisterte habe auch durch ihre Internationalität gepunktet. 17 Länder waren unter den ausstellenden Unternehmen vertreten, die internationale Beteiligung lag bei 15 Prozent. Auch unter den Besucherinnen und Besuchern kamen viele aus dem Ausland, vor allem aus Österreich und der Schweiz. Die länderübergreifende Zusammenarbeit sei das Markenzeichen der "Jagen und Fichen". So haben in diesem Jahr die Fischereiverbände Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam die "2. Süddeutsche Hallenmeisterschaft im Castingsport" in den Messehallen ausgerichtet.

Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, zeigt sich zufrieden: "Zum 10. Mal konnten wir in diesem Jahr mit der Jagen und Fischen unseren traditionellen Auftakt ins Messejahr feiern – und das war ein voller Erfolg. Die kompaktere Konzeption zusammen mit den neuen Erlebniswelten, die zahlreichen weiteren Highlights, die für Besucher geboten wurden, haben überzeugt." (AZ)