Messemix kommt an: Gelungener Start für den neuen Verbund

Lange Schlangen vor den Toren, Menschenmassen, die sich durch alle sieben Hallen der Augsburger Messe treiben lassen. Wer hätte im vergangenen Frühjahr gedacht, dass es das noch einmal in Augsburg geben könnte? Mit gerade einmal 20.000 Besuchern war die Augsburger Frühjahrsausstellung Afa da an ihrem Tiefpunkt angekommen. Gerade einmal 160 Aussteller waren gekommen. Es schien, als seien auch in Augsburg die Tage der großen Verbrauchermessen gezählt. Und trotzdem wagte die Messe Augsburg nach dem Aus für die Afa in diesem Jahr noch einen Versuch mit einem neuen, ganz eigenen Messequintett. Wohl wissend, dass dies möglicherweise gleichzeitig der erste und letzte sein könnte.

Der Auftakt stimmte am Freitag jedenfalls hoffnungsvoll. In Scharen waren die Besucherinnen und Besucher am Vormittag zur Messe gekommen, wo 500 Aussteller auf sie warteten. In gut gefüllten Messehallen, flankiert von einem breiten Rahmenprogramm, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht. Dass die Verantwortlichen die Messe in die Faschingsferien gelegt hatten, erwies sich dabei als besonderer Glücksgriff. Denn das zog auch viele Familien an. Ob der Besucherzuspruch am Samstag und Sonntag ähnlich hoch sein wird, auch mit Blick auf das herrliche Frühlingswetter, das die Menschen nach draußen zieht, bleibt abzuwarten. Doch die 25.000 Besucher, die Fabian Lohr, Veranstalter der Immobilientage und der Volt vor zwei Wochen als Zielmarke genannt hat, scheinen nach diesem Auftakt beileibe nicht unerreichbar.