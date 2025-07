Messerangriff in Augsburger Frauen-Wohnheim – eine 53-Jährige sitzt in Haft

Am Dienstag ist es in einem Übergangswohnheim für Frauen in der Stadtberger Straße im Augsburger Stadtteil Pfersee zu einer Bluttat gekommen. Laut Ermittlungen der Polizei griff eine 53-jährige Bewohnerin eine 33 Jahre alte Mitbewohnerin mit einem Messer an. Das Opfer kam ins Krankenhaus, die 53-Jährige sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befanden sich die beiden Bewohnerinnen gegen 16 Uhr gemeinsam in einem Raum der Gemeinschaftsunterkunft. Unvermittelt soll die 53-Jährige dann ihre Mitbewohnerin mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau wurde schwer im Halsbereich verletzt. Ein Mitarbeiter sowie ein Polizeibeamter in Freizeit wurden auf den Vorfall aufmerksam. Sie kamen der 33-Jährigen zu Hilfe und verständigten den Notruf.

Die 53-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Das Amtsgericht erließ am Mittwoch Haftbefehl. Die Kripo ermittelt zu den weiteren Hintergründen der Tat. (skro)