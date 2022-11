Messerangriff vor Augsburger Club bleibt möglicherweise ungeahndet

Plus Am Ende hatte ein 29-Jähriger zwei Messerstiche im Oberkörper. Der Prozess um eine blutige Auseinandersetzung vor einem Augsburger Club ist zu Ende gegangen – mit Freisprüchen.

Am Ende hatte ein 29-jähriger Gast vor einem Augsburger Club zwei Messerstiche im Körper. Wer der Täter des nächtlichen Angriffs war, wird sich möglicherweise nie mehr klären lassen. Drei Männer, heute im Alter von 30, 31 und 42 Jahren, mussten sich wegen dieser Körperverletzung vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Warum es aber zu einem Freispruch kam.