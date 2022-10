22-Jähriger in U-Haft: Das ist über den Messerstich vor der Bar bekannt

Ein junger Mann bedrängt im Nachtleben in Augsburg eine Frau vor einer Bar. Als sich ein anderer Mann einschaltet, holt der Angreifer ein Messer – und sticht zu.

Efkan (Name geändert) hat wohl ziemliches Glück gehabt. So habe ihm das zumindest die Ärztin im Krankenhaus gesagt. Ein Messerstich habe knapp seine Lunge verfehlt. Am Montagnachmittag hält sich der 43 Jahre alte Türke wieder in der kleinen Kneipe in der Jakobervorstadt auf. Dort, wo er vor dem Eingang in der Nacht auf Sonntag von einem 22-Jährigen plötzlich mit dem Messer attackiert worden war. Zuvor hatte es Streit um eine junge Frau gegeben. Efkan wollte der 23-Jährigen helfen und wurde selbst zum Opfer.

Die Bar in der Mitte der Jakoberstraße, vor der sich die Tat abgespielt hatte, ist winzig: Zwei Spielautomaten, ein kleiner Tisch, eine kurze Theke - mehr passt nicht rein. Schon am Nachmittag sitzen hier Männer, spielen, trinken ein Bier. Zuletzt hatte es hier offenbar häufiger einen Pächterwechsel gegeben, das berichten Menschen auf der Straße. Seit einem Monat wird die kleine Kneipe von zwei indischen Brüdern betrieben, 19 und 23 Jahre alt. Der Jüngere hatte, so erzählen die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion selbst, in der Nacht seinen Geburtstag gefeiert. Der Laden, bestätigt Bardame, sei gesteckt voll gewesen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 3.25 Uhr.

Attacke in Augsburg: Afghane nach Messerstich in U-Haft

Demnach wurde eine 23-jährige Frau beim Rauchen vor der Tür von einem 22-jährigen Mann angesprochen, laut Angaben der Ermittler hat er die afghanische Staatsbürgerschaft. Die Frau sei von dem Mann körperlich bedrängt worden, teilt die Polizei weiter mit. "Ein 43-Jähriger wurde auf die Situation aufmerksam und schritt ein."

Nachdem die Anwesenden zunächst getrennt werden konnten, ging der 22-Jährige in die Bar – und kam mit einem Messer zurück. Dann stach er auf den 43-jährigen Efkan ein. Dabei wollte er eigentlich nach Hause gehen, erzählt der Mann türkischer Abstammung am Montag. "Ich wollte nur noch eine letzte Zigarette mit der Frau rauchen und habe mir Tabak gedreht." Doch dann habe der 22-Jährige angefangen, die Frau zu belästigen. "Er versuchte sie zu küssen, obwohl sie das nicht wollte. So darf man eine Frau nicht behandeln", meint Efkan, der nach eigenen Angaben dazwischen ging. Der mutmaßliche Täter sei zurück in die Kneipe gegangen. Die Bardame, die wie alle anderen namentlich nicht genannt werden will, schildert, wie der 22-Jährige über die Theke gegriffen und sich ein kleines Messer geschnappt habe. "Das nehme ich eigentlich her, um Zitronen zu schneiden." Damit bewaffnet sei er wieder nach draußen. Zwei Stichverletzungen habe er erlitten, sagt der 43-jährige Efkan, der in die Uniklinik zur ambulanten Behandlung gebracht wurde. Lebensgefahr bestand laut Polizei für ihn nicht.

Er wurde Opfer: Hilfe war für ihn selbstverständlich

Der Tatverdächtige wurde von alarmierten Polizeikräften noch am Tatort in der Jakoberstraße gestellt und festgenommen. Am Montag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der 22-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Efkan befürchtet, dass bei dem Afghanen von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden könnte. "Er war ziemlich betrunken. Aber jeder trinkt mal was. Es gibt Grenzen." Dass er eingeschritten ist, sei für ihn selbstverständlich gewesen. Von anderen habe er sich anhören lassen müssen, warum er geholfen habe, schließlich sei das Deutschland. Für solche Sprüche habe er kein Verständnis. "Das hat doch nichts mit einem Land zu tun. Die Frau könnte meine Schwester sein. So etwas geht einfach nicht." (mit jaka)

