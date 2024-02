Augsburg

Messetrio: Es braucht ein klares Bekenntnis

Plus Afa, Immobileintage und Volt zogen nur knapp mehr als 20.000 Besucher an. Aussteller, Veranstalter und Publikum waren unzufrieden. Klare Entscheidungen sind nötig.

Von Andrea Wenzel

Kritiker haben dem Messetrio schon nach der Premiere 2023 keine großen Chancen eingeräumt. Doch die Veranstalter wollten so schnell nicht aufgeben und in den sich auch im Messewesen veränderten Zeiten neue Wege suchen, um vor allem der traditionsreichen Augsburger Frühjahrsausstellung, der afa, eine Zukunft zu ermöglichen. Diesen Einsatz nun zu kritisieren, wäre nicht fair. Nach dem diesjährigen Ergebnis muss allerdings die Frage erlaubt sein, ob eine Fortsetzung des Messewochenendes in der jetzigen Form sinnvoll ist - und zwar sowohl für die Aussteller und Besucher, als auch für die Veranstalter.

Es braucht eine Entscheidung für oder gegen einen Fortbestand der afa

Denn es macht einen Unterschied, ob eine Veranstaltung aus Nostalgie-Gründen am Leben erhalten wird (oder werden soll) oder ob es ein wirkliches Interesse an einem Fortbestand gibt. Ist dieses nämlich nicht gegeben, müssen weder Veranstalter noch Aussteller Zeit und Geld investieren, um am Ende auf zu Recht enttäuschte Besucherinnen und Besucher zu treffen. Alle entscheidenden Protagonisten müssen sich jetzt im Nachgang klar werden, ob eine Fortführung aus ihrer Sicht sinnvoll und gewünscht ist oder nicht. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, braucht es ein tatkräftiges und ehrlich gemeintes Engagement aller Beteiligten. Wenn nicht, muss am Ende auch akzeptiert werden, dass die afa keine Zukunft mehr hat.

