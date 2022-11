Meteocontrol zieht in neue Firmenzentrale im Sheridan-Park

Das weltweit aktive Unternehmen Meteocontrol hat seine neue Firmenzentrale in Augsburg bezogen. Ein anderes Unternehmen ist neu in der Stadt.

Das Augsburger Unternehmen Meteocontrol, ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von unabhängigen Überwachungssystemen für photovoltaische Anlagen, ist in seine neue Firmenzentrale am Rand des Sheridan-Parks in Pfersee eingezogen. Weil das Unternehmen derzeit stark wachse und expandiere, sei ein Umzug aus dem bisherigen Büro in der Spichererstraße nötig gewesen, so Geschäftsführer Chris Liu. Dieser Schritt sei auch ein klares Bekenntnis zum Standort Augsburg, wo das weltweit aktive Unternehmen seinen Firmensitz hat. Auch ein Unternehmen aus Buttenwiesen hat das eigene Wachstum genutzt und ein Büro in Augsburg bezogen.

Die neuen Räume von Meteocontrol liegen in dem neu errichteten Architektengebäude „Sheridan Cubes“ am Rand des Sheridan-Parks. Die Büroräume von Meteocontrol sind nach neuen Arbeitsstandards eingerichtet. Unter anderem gibt es für die Beschäftigten keine festen Arbeitsplätze mehr und für die einzelnen Abteilungen wurden auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Aufenthaltsbereiche geplant. Auch das Gebäude entspricht neuesten Standards. Unter anderem gibt es eine Deckenheizung, die im Sommer als Kühlung genutzt werden kann.

Neue Büros in Augsburg: Energiewende steht bei JP Joules im Mittelpunkt

Das Energiewende-Unternehmen GP Joule aus Buttenwiesen hat ein Büro in der Peter-Dörfler-Straße 32 eröffnet. Neben dem Sitz in Buttenwiesen gibt es noch Niederlassungen in Geislingen a. d. Steige, Hamburg, Berlin und Flensburg. Mit der Büroeröffnung in Augsburg reagiert das Unternehmen auf das wachsende Auftragsvolumen und der damit einhergehend steigenden Anzahl der Beschäftigten.

Beide Unternehmen befassen sich intensiv mit nachhaltigen Energien. Meteocontrol ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von unabhängigen Überwachungssystemen für photovoltaische Anlagen und errechnet für die größten Netzbetreiber Europas zuverlässige Solarstromprognosen. GP Joule ist ein System-Anbieter für integrierte Energielösungen aus Sonne, Wind und Biomasse sowie ein Partner auf Versorgungsebene für Strom, Wärme, Wasserstoff sowie Elektromobilität.