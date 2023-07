Augsburg

08:28 Uhr

Metzgerei Hübl übergibt Geschäft nach fast 70 Jahren

Plus Nach fast 70 Jahren kommt das Aus für die Metzgerei Hübl in Hochzoll-Süd. Die Firmenchefs haben einen Nachfolger gefunden.

Von Andrea Wenzel

Es ist viel los bei der Metzgerei Hübl in Hochzoll-Süd. Leberkäse am Stück landet ebenso in der Tüte wie Salami, ein Stück Grillfleisch oder ein paar Wiener. Kundinnen und Kunden kommen während des Einkaufs mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch - allerdings geht es nicht nur um Wurst und Fleisch. Immer wieder ist die nahende Geschäftsaufgabe Thema. Dass nach fast 70 Jahren der Familienbetrieb eingestellt wird, in dem bereits mehrere Generationen von Familien weit über die Stadtteilgrenzen hinaus einkaufen, hat Gründe. Inhaber Gottfried Hübl hat sich aber erfolgreich dafür eingesetzt, einen Nachfolger zu gewinnen.

1955 haben die Eltern von Gottfried Hübl die Metzgerei in Hochzoll-Süd gegründet. Anfangs war es eine Produktionsstätte mit kleinem Laden. 1975 wurde dieser aus- und ein Edeka-Markt angebaut. Das Geschäft wurde zu einer festen Anlaufstelle im Stadtteil, die ab 1991 von Gottfried Hübl und seiner Frau Uschi übernommen wurde. Sie schlossen den Edeka-Markt, bauten das Ladengeschäft groß um und schlossen der Metzgereifiliale eine Bäckereifiliale an. Bis heute ist dieses Konzept erfolgreich.

