Augsburg

11:30 Uhr

Metzgerei Steger schließt: "Bei uns gibt es keine Work-Life-Balance"

Plus Die Augsburger Metzgerei Steger schließt nach mehr als 70 Jahren. Es gibt keinen Nachfolger. Die Inhaber erzählen, warum die Lage in der Branche schwierig ist.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Es mangle nicht an Kunden und auch nicht an Aufträgen, erzählt Eva Guggenberger, eine der beiden Inhaber der Metzgerei Steger in Lechhausen. Sie müsse derzeit sogar Aufträge für Caterings ablehnen, weil sie nicht die Kapazitäten dafür habe. Der Familienbetrieb werde demnächst dennoch schließen – aus Altersgründen. Ihr Bruder, der für die Produktion der Waren verantwortlich ist, gehe in Rente, ebenso einige Mitarbeiter. Obwohl die Metzgerei – trotz manch negativer Effekte der aktuellen Krisen – erfolgreich betrieben werde, habe sich kein Nachfolger finden lassen. Es gebe einen Wandel in der Gesellschaft. Daran ändert auch der beste Fleischsalat nichts.

Am 29. Juli wird bei Steger die letzte Wurst über die Theke gehen, danach ist Schluss. "Vermutlich werden wir an diesem Tag nicht mehr viel in der Auslage haben", meint Metzgermeister und Inhaber Thomas Steger. Wie sonst zu Urlaubszeiten werde man die Produktion zu diesem Tag hin auslaufen lassen. "Darin sind wir geübt, nur dass wir nicht mehr eröffnen, wird neu sein", sagt er. Dass er und seine Schwester Eva Guggenberger den 1951 gegründeten Familienbetrieb – zuvor führte eine andere Familie an gleicher Stelle eine Metzgerei – nach über 70 Jahren aufgeben, falle ihnen nicht leicht. "Es nützt aber auch nichts, jetzt sentimental zu werden", so Steger. Die eigenen Kinder hätten andere Pläne für die Zukunft. Auf die Ausschreibung des Betriebs in Fachzeitschriften hätte sich niemand gemeldet. "Die Arbeit hier ist anstrengend und intensiv", begründet Eva Guggenberger. Das sei nichts für jeden, formuliert sie es neutral. Ihr Bruder wird da schon etwas deutlicher und sagt: "In unserer Branche gibt es keine Work-Life-Balance." Aber genau das sei bei den jungen Menschen heute gefragt.

