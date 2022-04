Michael Schulte und Co: Diese Künstler sollen zum Friedensfestival kommen

Vier nationale Top Acts sollen bei dem Friedensfestival am 7. August auftreten. Nun ist klar, wer sich dahinter verbirgt und was konkret geplant ist.

Es ist ein besonderes Festival, das Stefan "Bob" Meitinger in Kooperation mit dem Augsburger Radiosender Radio Fantasy veranstalten will. Im Anschluss an den "Sommer am Kiez", der in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet, will der Gastronom dieses Jahr eine Neuigkeit anbieten. Wie berichtet, sollen beim "Friedensfestival" vier nationale Top Acts auftreten. Jetzt sind die Namen bekannt.

Auf dem Gaswerkareal in Oberhausen sind über 8000 Zuschauer zugelassen. Dort findet am Sonntag, 7. August, auch das gemeinsame Konzert von Bob und Radio Fantasy statt. Anlass ist das Hohe Friedensfest, das traditionelle am 8. August begangen wird. Nachdem Sommer am Kiez das Abschlusskonzert am 6. August auf dem Gaswerkgelände feiere, werde die Bühne noch nicht abgebaut, sondern noch weiter genutzt, heißt es seitens der Veranstalter. Für das Augsburger Friedensfestival gebe es ausnahmsweise keinen Punkrock, wie man es sonst von Sommer am Kiez gewöhnt sei, sondern aktuellen Pop-Sound aus den deutschen Charts. Die Besucherinnen und Besucher erwartet der Auftritt vier bekannter nationaler Künstler und Künstlerinnen. Auf der Bühne werden Michael Schulte, Glockenbach, ClockClock und Leony stehen. "Damit treten vier nationale Interpreten aus der aktuellen Top-10 der deutschen Radiocharts auf dem Augsburger Friedensfestival auf", so die Veranstalter.

Friedensfestival in Augsburg: Namhafte Künstler treten beim Gaswerk auf

Michael Schulte wurde 2012 aus der Castingshow "The Voice of Germany" bekannt und vertrat Deutschland schon beim Eurovision Song Contest in Lissabon. Auch Glockenbach laufe derzeit im Radio rauf und runter, bereits zum zweiten Mal arbeiten die Produzenten von Glockenbach mit dem Trio von ClockClock zusammen und werden auch beim Friedensfestival zusammen auf der Bühne performen. Vergangenes Jahr wurde die Solokünstlerin Leony noch mit der Auszeichung "Durchstarter*in des Jahres 2021" ausgezeichnet, anlässlich des Friedensfesivals kommt sie nun nach Augsburg.

Das Friedensfestival soll zudem Bestandteil des städtischen Konzeptes "Augsburger Stadtsommers" sein, zu dem auch andere Veranstaltungen gehören. So wird auf der Freilichtbühne am Friedensfest, dem 8. August, die Kultband Haindling auftreten. Am Tag zuvor, dem 7. August, ist die für den Grammy nominierte Künstlerin Fatoumata Diawara zu hören. Dieses Konzert ist Teil des Festivals Water & Sound (Wasser und Töne), mit dem die Welterbestadt Augsburg dem Bildungsauftrag nachkommen will, der mit der Unesco-Auszeichnung verbunden ist. Weitere Konzerte auf der Freilichtbühne bestreiten unter anderem die 80er-Jahre-Band Alphaville (11. August) sowie Mimi & Josy, Lienne und Elena Rud (alle drei am 10. August).

Im vergangenen Jahr fand das Festival Sommer am Kiez erstmals auf dem Gaswerkareal statt. In diesem Jahr wird dort Stefan Bob Meitinger wieder Konzerte veranstalten. Foto: Peter Fastl

Reinerlöse aus Ticketverkauf werden an Ukrainischen Verein gespendet

Zurück zum Gaskessel und zu Bob Meitinger. Die Reinerlöse aus dem Ticketverkauf des Friedensfestivals sollen an den Ukrainischen Verein Augsburg gespendet werden. Einzel- und Familientickets gibt es ab sofort online unter www.fantasy.de, in allen Filialen der Bäckerei Cumpanum sowie in allen "BOB’S"-Standorten in Augsburg und Gersthofen. Einlass zum Augsburger Friedensfestival am 7. August ist ab 16 Uhr. (AZ)

