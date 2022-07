Michael Thoma hört als Stadtdekan auf

Der 53-jährige evangelische Geistliche Michael Thoma ist künftig für die Altenheimseelsorge in Bayern zuständig. Wann wird die Stadtdekan-Stelle wiederbesetzt?

Mehr als drei Jahre lang wirkte Michael Thoma als Stadtdekan in Augsburg. Jetzt wechselt der 53-jährige Geistliche zum 1. August auf seine neue Stelle beim Landeskirchenamt. Als Beauftragter für Altenheimseelsorge der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern werde er unter anderem dieses Arbeitsfeld konzeptionell und inhaltlich weiterentwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Michael Thoma : Vom Stadtdekan zur Altenheimseelsorge

„Ich komme aus der Seelsorgearbeit und kehre nun in diesen Aufgabenbereich zurück. Meine Gaben, Erfahrungen und Fähigkeiten kann ich sehr gut auf der neuen Stelle einbringen“, sagt Stadtdekan Thoma zu seinem Wechsel. Es sei schön, dass er mit seinem reichen Erfahrungsschatz neue Konzepte für die Altenheimseelsorge für die gesamte Landeskirche entwickeln könne, betont Regionalbischof Axel Piper. Er würdigte das umfangreiche Wirken des Stadtdekans, der in zurückhaltender und umsichtiger Art agiert und wichtige Prozesse auf den Weg gebracht habe.

Augsburger Stadtdekan-Stelle soll bald wiederbesetzt werden

Laut Piper wird das Besetzungsverfahren für die Stadtdekan-Stelle nach den Sommerferien unter seiner Leitung beginnen. "Alle Beteiligten sind natürlich daran interessiert, dass die Vakanzzeit so kurz wie möglich ausfällt." Bis es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt, werden Dekanin Doris Sperber-Hartmann und Dekan Frank Kreiselmeier die Aufgaben übernehmen.

Die Verbindung zu Augsburg wird Thoma indes nicht verlieren, denn er wolle mit seiner Familie weiterhin in der Region wohnen bleiben, heißt es. (AZ, bau)

