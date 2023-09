Augsburg

vor 17 Min.

Mietern droht kalter Winter: Betroffene suchen selbst nach Lösung

Mieter des Gebäudes in der Haunstetter Straße 21 in Augsburg sind in Sorge.

Plus Mieter eines Hauses in Augsburg zahlen ihre Heizkosten – doch bei den Stadtwerken kommt das Geld nicht an. Gegen den Geschäftsführer der Vermieterfirma laufen Ermittlungen.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Es ist eine ungewöhnliche Situation: In einem Haus in der Haunstetter Straße in der Nähe des Roten Tores wissen die Bewohner nicht, ob sie im kommenden Winter heizen können. Die Stadtwerke Augsburg als Versorgerin haben dem Vermieter der Anlage den Fernwärmevertrag zum 30. September gekündigt; nach Auskunft der SWA, da es gegenüber dem Vertragspartner "hohe offene Forderungen" gebe und dieser "getroffene Vereinbarungen" nicht eingehalten habe. Heißt: Die Vermieterfirma hat die Heizkosten nicht oder zumindest nicht ausreichend bezahlt, obwohl die Mieter die Heizkosten eigenen Angaben zufolge zuverlässig überwiesen haben. Gegen den Geschäftsführer laufen nach unserer Redaktion auch Ermittlungen zweier Staatsanwaltschaften. Die Mieter versuchen indes, eigenhändig eine Lösung zu finden.

Zwar hatte der Vermieter gegenüber unserer Redaktion betont, es sei "alles geregelt und bezahlt", eine schriftliche Bestätigung steht nach Angaben von Mietern allerdings noch aus, sollte diese Information stimmen. Zuletzt gab es dem Vernehmen nach zwischen Mietern der Anlage und Vertretern der Stadtwerke Gespräche, um eine gemeinsame Lösung auszuloten. Auch gegenüber unserer Redaktion hatten die SWA auf Anfrage betont, noch einmal in Kontakt mit den betroffenen Mietern treten zu wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen