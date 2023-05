Augsburg

18:00 Uhr

Mieterverein nennt Stimmung "hoffnungslos": Die Mieten steigen weiter

Plus Die Inflation macht vieles teurer – und dann steigen auch noch die Mieten an. Die Stimmungslage vieler Augsburger, die beim Mieterverein zur Beratung kommen, ist schlecht.

Von Stefan Krog

Für die Stimmungslage der Menschen, die in die Beratung zu Thomas Weiand kommen, gebe es teils nur ein Wort, sagt der Vorsitzende des Augsburger Mietervereins: "hoffnungslos". Das Thema Mieterhöhungen beschäftige ihn und sein Team aktuell stark. "Es ist auffällig, wie sich die Zahl erhöht hat. Teils wird als Begründung aufgeführt, dass ja die Renten erhöht werden und sich der Mieter eine höhere Miete leisten könne", sagt Weiand. Solange die Mieterhöhung sich im Rahmen der zulässigen Kappungsgrenze bewegt, könne man auch wenig machen. "Ich glaube, dass die Zahl der Augsburger, die Wohngeld in Anspruch nehmen müssen, zunehmen wird", so Weiand. Eine Wohnung unter 8,50 Euro pro Quadratmeter gebe es kaum noch, mit Nebenkosten sei man bei zehn Euro und mehr. Unabhängig von den Mieterhöhungen mache die Inflation vielen Mietern das Leben schwer. "Die Entwicklung ist besorgniserregend." Allerdings trifft die Inflation auch viele Vermieterinnen und Vermieter.

Es sei mitnichten so, dass jeder Eigentümer sich mit den Einnahmen ein schönes Leben mache, sagt Gabriele Seidenspinner, Geschäftsführerin des Eigentümerverbands Haus&Grund. "Das Hausgeld geht mitunter so hoch, dass manche Eigentümer verkaufen", berichtet Seidenspinner. Rücklagenbildungen für energetische Sanierungen seien einer der Gründe dafür. "Es gibt Rentner, die das finanziell überfordert." Auch Maßnahmen wie ein neues Dach schlügen angesichts der Baupreissteigerungen der vergangenen Jahre heftig zu Buche. "Bei manchen wird die vermietete Wohnung zur finanziellen Nullnummer", sagt Seidenspinner. Dass es aktuell zu großflächigen Mieterhöhungen kommt, beobachtet sie nicht. Mit Mieterhöhungen ließen sich die Belastungen kaum schultern. "In unseren Beratungen sehen wir auch, dass die Leute eine Hemmschwelle haben, jetzt Mieten hochzusetzen", sagt Seidenspinner.

