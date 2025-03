Für immer mehr Augsburger wird es eng mit der Miete

Miet- und Energiepreissteigerungen der vergangenen Jahre werden in Augsburg für Alleinerziehende, junge Menschen und Rentner zu einem erdrückenden Problem. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Friedrich-Ebert-Stiftung. Für den Augsburger Durchschnittshaushalt liege der Anteil der Miete am Netto-Haushaltseinkommen mit 28 Prozent gerade noch unterhalb der Belastungsgrenze von 30 Prozent. Bleiben wird das nicht zwingend so: Experten prophezeien in den kommenden Jahren weiter steigende Mieten.

