Keine Entspannung: Mietpreise in Augsburg gehen weiter nach oben

Der Kauf von Immobilien in Augsburg wird etwas günstiger, bei den Mieten gibt es hingegen keine Entspannung.

Der Immobilienverband IVD sieht eineinhalb Jahre nach der Zinswende auf dem Immobilienmarkt eine Verstetigung der Trends bei Kauf- und Mietpreisen. Bei den Kaufpreisen gehe man von einer gewissen Entspannung aus, wobei man in Augsburg nach wie vor 4000 Euro pro Quadratmeter für eine Bestandswohnung bzw. 750.000 Euro für ein gebrauchtes Einfamilienhaus hinlegen muss. Allerdings verzeichnet der IVD Rückgänge um 300 Euro im Wohnungs-Quadratmeterpreis bzw. 45.000 Euro beim Einfamilienhaus-Kaufpreis innerhalb eines halben Jahres.

Bei den Mieten, so Prof. Stephan Kippes, Leiter der IVD-Marktforschung, gebe es hingegen keine Entspannung. Die Befürchtung, dass potenzielle Käufer angesichts von Zinswende und einem Klima der Unsicherheit erst einmal abwarten, habe sich bestätigt. "Leute, die früher eine Wohnung gekauft hätten, etwa weil Nachwuchs ansteht, suchen jetzt erstmal etwas Größeres zur Miete und schauen, wie sich die Lage in zwei Jahren darstellt", so der Augsburger Makler Martin Bloch.

