Wer kauft die Millionen-Villa im Augsburger Thelottviertel?

@Xanter: Wenn die Mehrkosten unter 42% eines Renditegleichen Neubaus liegen geht die Rechnung eben auf. Entsprechend muss der Verkaufswert dem Marktwert angepasst werden. Alles eine Frage des richtigen Preises. Denn zum Richtigen Preis ist JEDE Immobilie Lohnenswert. @Pfleiderer: das stimmt. Aber Neubauten kosten exorbitant viel. In Kriegshaber liegt man beim Neubau-MFH bei rund 7.500€/m2, Bestand ab 3.500€/m2. In Pfersse neu 8.000€, Bestand 4.000€, beim Schlössle in Lechhausen neu 7.000€, Bestand ab 3.300€. Natürlich sind MFHs und Villen nicht 1:1 übertragbar, aber bei Villen gibts nun mal wenig Vergleichsmöglichkeiten. Da müssen Sie im Neubau also vor AfA die doppelte Rendite erzielen, nach AfA die dreifache. Das Denkmal ist also - zumindest rechnerisch - deutlich Interessanter, sofern man Kompetenz und Muße hat, zu sanieren.