Wer kauft die Millionen-Villa im Augsburger Thelottviertel?

Hinter wuchernden Hecken erhebt sich die Vergangenheit. Die Sonne strahlt auf das aprikosenfarbene, verwahrloste Gebäude. Von außen lässt sich noch erahnen, welches architektonische Meisterstück sich an der Perzheimstraße im Thelottviertel einst befunden hat. Im Gebäude selbst jedoch sieht es seit seiner Entkernung im Jahr 2015 wie eine unfertige Baustelle aus. Seit nunmehr eineinhalb Jahren versucht der Eigentümer, die historische Immobilie auf dem Immobilienportal ImmoScout24 zu verkaufen (wir berichteten). Kaufpreis inklusive Nebenkosten: gut 1,1 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere mächtige Kosten für eine umfassende Sanierung. Dass ein Verkauf bislang nicht gelungen ist, führt der Eigentümer auf einen Umstand zurück.
Augsburg
Der Denkmalschutz hat dem Eigentümer einen Strich durch die Rechnung gemacht; es steht seit 2021 unter Denkmalschutz. Mit dem dort Wohnraum zu schaffen wird es also nichts. Warum soll er noch was investieren, wenn sich die Hütte nicht verkaufen läßt. Also verfallen lassen bis der Abbruch durch Einsturz erfolgt. Für 4 Mio muss man erst Mal einen Investor finden- ziemlich aussichtslos.
Der Denkmalschutz ist für Investoren keine Abschreckung, sondern Werbung! Die AfA (Abschreibung für Aufwendungen) bei normalen Immobilien läuft auf 50 Jahre (2% p.a.). Denkmalschutz-Immos können auf 12 Jahre abgeschrieben werden (9% und 7%). Die Investoren unterliegen typischerweise dem Spitzensteuersatz (42%) und bekommen dadurch ordentlich Geld vom Finanzamt. Rechenbeispiel: Gibt der Investor für die Denkmalsanierung 1 Mio. Euro aus, so bekommt er vom Finanzamt dafür 11 Jahre lang jährlich eine Steuergutschrift von 37.800 EUR im 12. Jahr 29.400 Euro. In Summe also 420.000 Euro.
Unsinn - degressive AfA Neubau 6 Jahre mit jeweils 5% - www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/03/degressive-afa.html - das entwertet natürlich die alten Bedingungen der Denkmal-AfA, die ohnehin schon durch Habecks Heizungsgesetz weniger attraktiv ggü. Neubauten wurden.
Welcher wirtschaftlich denkender Investor leistet sich noch zusätzliche vermeidbare Mehrkosten durch den Denkmalschutz. Da nützt auch eine Abschreibemöglichkeit bzw. Zuschüsse nichts, denn Mehrkosten sind Mehrkosten; vermeidbare.
@Xanter: Wenn die Mehrkosten unter 42% eines Renditegleichen Neubaus liegen geht die Rechnung eben auf. Entsprechend muss der Verkaufswert dem Marktwert angepasst werden. Alles eine Frage des richtigen Preises. Denn zum Richtigen Preis ist JEDE Immobilie Lohnenswert. @Pfleiderer: das stimmt. Aber Neubauten kosten exorbitant viel. In Kriegshaber liegt man beim Neubau-MFH bei rund 7.500€/m2, Bestand ab 3.500€/m2. In Pfersse neu 8.000€, Bestand 4.000€, beim Schlössle in Lechhausen neu 7.000€, Bestand ab 3.300€. Natürlich sind MFHs und Villen nicht 1:1 übertragbar, aber bei Villen gibts nun mal wenig Vergleichsmöglichkeiten. Da müssen Sie im Neubau also vor AfA die doppelte Rendite erzielen, nach AfA die dreifache. Das Denkmal ist also - zumindest rechnerisch - deutlich Interessanter, sofern man Kompetenz und Muße hat, zu sanieren.
Der Eigentümer lässt das Gebäude jahrelang verkommen und hat wahrscheinlich darauf gehofft, dass es irgendwann von selbst einstürzt. Und jetzt ist der Denkmalschutz schuld?
Warum soll er sich ums Haus kümmern, wenn er es ja weg haben wollte? Der Denkmalschutz ist ihm ja nach dem Kauf in die Parade gefahren, weil Nachbarn das nicht hinnehmen wollten. Insofern ja, der Denkmalschutz ist schuld. Ist analog dem Erwerb eines Autos, welches Sie nicht fahren dürfen, weil Nachbarn die Farbe nicht gefällt. Da versuchen Sie auch alles mögliche, damit Sie das Auto endlich fahren können.
Wie bereit erwähnt, steht dieses einzelne Haus einer vernünftigen Führung der Tramgleise aus dem Bahnhoftunnel wie ein Bollwerk im Weg. Abreissen und an anderer Stelle orginialgetrau aufbauen! Eine Einhausung der Trasse gegen den Schall und eine Kompensation der Anlieger mit den ungenutzten Anteilen des Grundstücks. Eine Million Euro sind ein Schnäppchen für eine ordentlich Trasse hat. Aber Augsburg ist ein Garant für Stillstand, das einzige was sie können ist 30er Schilder in der Stadt verteilen, also passiert wieder mal nichts.
Für unsere swa ist es ganz wichtig die Tram möglichst langsam zu machen und den Bahnhofstunnel mit engen Radien von 25-30 Metern anzubinden. Das kann man nur mit einer scharfen Rechtskurve aus dem Tunnel heraus und noch engeren Kurven in die Pferseer Straße hinein erreichen, wobei man dort die Gleise noch weit nach Norden verschieben muss und damit einen Radweg stadtauswärts verhindert...
