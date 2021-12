Schub für neue Ideen: Millionenbeträge für Augsburger Start-ups

Eine Firma will ihr erfolgreiches Geschäft auf internationale Füße stellen, bei Hopper Mobility soll die Mischung aus E-Bike und Auto in die Testphase gehen. Das kostet, doch nun gibt es finanziell Hoffnung.

Wer kennt das nicht: Das Internet funktioniert nicht richtig und beim Anruf der Kundenhotline des Anbieters hängt man in der Warteschleife. Für solche Fälle hat das Augsburger Unternehmen Conntac eine Lösung: Es hat für verschiedene Telefonanbieter eine App entwickelt, mit Hilfe derer Kundinnen und Kunden ihre Anwendungsprobleme meist selbst beheben können Dazu gehören die Vodafone "get connected"- App, die "M-Net hilft"-App oder die O2 "MyService"-App. "Weil die Anbieter unseren Service unter ihrem eigenen Namen ausflaggen, wissen viele nicht, dass das Augsburger Unternehmen Conntac hinter diesen Angeboten steht", sagt Mitgründer Michael Faath. Die App sei so konzipiert, dass jeder unabhängig seines technischen Wissens damit umgehen könne.

2016 hat Michael Faath bereits zusammen mit Benjamin Wöhrl das Start-up aufgebaut. Mittlerweile beschäftigt es 19 Mitarbeiter, Ende 2022 sollen es doppelt so viele sein. Aus der Bezeichnung Start-up ist Conntac fast herausgewachsen. "So langsam trauen wir uns auch zu sagen, wir sind Marktführer auf diesem Gebiet der Self-Service-Lösungen", so Wöhrl. Um weiter zu wachsen, hat sich Conntac in einer Finanzierungsrunde um frisches Geld bemüht. Investoren unterstützen das IT-Unternehmen nun mit einem siebenstelligen Betrag. Damit soll die Internationalisierung vorangetrieben werden. Zudem will Conntac sein Angebot erweitern. "Wir wollen einmal der eine Self-Service-Anbieter werden und das unabhängig von einer bestimmten Branche." Das habe bereits zu Gründerzeiten festgestanden.

Mischung aus Elektro-Fahrrad und Auto weckt großes Interesse

Auch Hopper Mobility hat Investoren für seine Idee gefunden. Einen hohen sechsstelligen Betrag steckt eine Gruppe Geldgeber in das Augsburger Projekt. Das Tech-Start-up hat eine Mischung aus Auto und E-Bike entwickelt. Gelenkt wird das dreirädrige Fahrzeug mit einem Lenkrad, ein Elektroantrieb sorgt für Geschwindigkeit. "Wegen seiner kompakten Bauart findet sich für den "Hopper", wie mit dem Fahrrad, fast überall ein Platz zum Parken", erzählt Mitgründer Georg Schieren. Zugleich biete die Fahrerkabine Schutz vor Wind und Wetter. Mit durchsichtigen Planen an den Seiten lasse sich das Fahrzeug bei Bedarf auch vollständig schließen. Einen Führerschein braucht man nicht, auch eine Anmeldung, Steuern und Versicherung seien nicht nötig.

Martin Hamala in der Maximilianstraße mit einem Hopper einem Hybridfahrzeug aus Elektro-Bike und Auto. Das Bild ist eine Montage. Foto: Bernd Hohlen/Martin Halama

Den Vorteil des Hoppers sehen seine Entwickler im Energieverbrauch: "Der Hopper benötigt lediglich 2 kWh/100 km. Das ist im Vergleich zu üblichen Elektroautos nur ein Siebtel des Stromverbrauchs bei gleicher Strecke", ordnet Schieren ein. Die Reichweite liege bei bis zu 60 Kilometern und könne durch einen optionalen Zusatz-Akku auf bis zu 120 Kilometer verdoppelt werden. "Obwohl es bisher nur ein Testmodell gibt, haben wir schon Anfragen für mehr als 200 Fahrzeuge“, sagt Martin Halama, Mitgründer und Projektleiter. Mit dem frischen Geld der Investoren wollen die Gründer die Prototypenentwicklung abschließen und die ersten Testfahrten ermöglichen. Für 2023 plant Hopper Mobility eine zweite, dann größere Finanzierungsrunde, um die Serienproduktion aufzubauen.

Datenbank für Gebäudeeigenschaften kommt bei Fachjury gut an

Keine Geld, dafür aber die Nominierung für den renommierten Preis "Digitales Start-up des Jahres 2021" vom Bundeswirtschaftsministerium, hat das Jungunternehmen Credium erhalten. Von einer Fachjury ausgezeichnet werden Unternehmen, die ihre digitale Gründungsidee in kurzer Zeit besonders erfolgreich umgesetzt haben. Credium arbeitet an einer Datenbank, in der am Ende alle Gebäude Deutschlands samt ihrer Eigenschaften erfasst sein sollen. Dies können unter anderem Angaben zur Wohnfläche, zur Form des Dachs oder dem Vorhandensein von Solarzellen sein.

Timm Tränkler, ist einer der Gründer des Augsburger Start-ups Credium. Foto: Klaus Rainer Krieger

"Banken können so beispielsweise bei Finanzierungsanfragen auf diese Datenbank zurückgreifen und erhalten alle relevanten Informationen zum Gebäude schnell und auf einen Blick", erläutert Mitgründer Timm Tränkler. Auch für Unternehmen aus der Umweltwirtschaft sei das Angebot nutzbar. "Anhand unserer Datenbank lässt sich auch herauslesen, in welchem energetischen Zustand sich ein Gebäude befindet und welche Verbesserungsmöglichkeiten es eventuell gibt. Unternehmen können dann den Besitzern oder Bewohnern passende Angebote machen."

Rund 21 Millionen Gebäude gibt es laut Tränkler in Deutschland, etwa zehn Millionen sind bereits in der Datenbank erfasst. Bayern und Baden-Württemberg stehen noch aus, hier gibt es bislang keinen freien Zugang zu den nötigen Informationen, die Credium unter anderem von Landesvermessungsämtern oder den Katasterämtern bezieht. Ob Credium mit seiner Nominierung "Digitales Start-up des Jahres 2021" erfolgreich sein wird und den mit 50.000 Euro dotierten Hauptpreis gewinnt, entscheidet sich im Januar. Neben der Auszeichnung durch die Fachjury gibt es auch einen Publikumspreis. Unter www.de.digital kann abgestimmt werden.