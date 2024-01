Augsburg

Minderjährige kommen in Augsburg offenbar leicht an Alkohol und Tabak

In Augsburg kommen Minderjährig häufig leicht an Alkohol und Tabak – darauf deuten Testkäufe des Amts für Kinder, Jugend und Familie hin.

Plus Das Jugendamt Augsburg kontrolliert Verkaufsstellen für Alkohol und Tabak mit Testkäufen. Minderjährige bekommen dort oft Schnaps und Zigaretten. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Ein Jugendlicher betritt einen Laden. Er geht zum Schnapsregal, nimmt eine Flasche und will diese an der Kasse bezahlen. Dann kommt der entscheidende Moment – am wenigsten für den Jugendlichen, denn der ist nur Lockvogel. Vielmehr ist nun der Verkäufer gefordert – und im Fall der Fälle auch der Mitarbeiter des Jugendamts, der vor dem Laden wartet. Kommt der Jugendliche im Testkauf unerlaubterweise an Alkohol, greift das Jugendamt ein. Und das ist in Augsburg offenbar immer häufiger erforderlich.

Alkohol und Tabak an Minderjährige? Jugendamt Augsburg kontrolliert

Das Jugendamt kontrolliert mit Testkäufen regelmäßig, wie genau es Augsburger Betriebe mit Jugendschutzbestimmungen nehmen. Besonders im Fokus stehen dabei Verkaufsstellen für Alkohol und Tabak – Supermärkte, Tankstellen, Getränkemärkte, Kioske, kleine Einzelhandelsgeschäfte („Lotto Toto“, 24/7-Geschäfte etc.), auch Spezialgeschäfte für Alkoholika und Rauchwaren. Die letzte größte Kontroll-Aktion in Augsburg fand Mitte Dezember 2023 statt. Mit dem Ergebnis, dass sechs von zehn Verkaufsstellen unerlaubterweise Zigaretten und Co. an die Testkäuferinnen und -käufer abgaben. Im gesamten vergangenen Jahr, in dem 115 Verkaufsstellen kontrolliert wurden, lag die Abgabequote bei etwas über 50 Prozent.

