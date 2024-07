Mini-Augsburg: Kinder lernen, wie eine Stadt funktioniert

Wie funktioniert eine Stadt und was wäre, wenn man als Oberbürgermeister, Schulleiter oder Polizist dort mitbestimmen dürfte? Dieser Frage sind die Schüler der Grund- und Mittelschule Firnhaberau im Rahmen eines Projekts auf den Grund gegangen. Eine Woche lang organisierten sie „Mini Augsburg“, eine kleine, fiktive Stadt. Am Ende hatten die Kinder viel gelernt - außerhalb des klassischen Unterrichts.

Eine eigene Währung, die „Auxis“, ein kleines Kaufhaus, Freizeitangebote und mehr - das alles gab es in „Mini Augsburg“. Die Kinder agierten eine Woche lang, als wären sie Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die arbeiten und Geld verdienen, um es dann in der eigenen Kommune wieder auszugeben. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Lehrerinnen und Lehrern.

Im Arbeitsamt war vor allem am Anfang der Projektwoche einiges geboten. Die Jobvermittler, ebenfalls Schülerinnen und Schüler, saßen hinter langen Tischen und verteilten Arbeitsstellen. Andrea Deschler, Bürgermeisterin von Mini Augsburg und gleichzeitig Rektorin der Schule, betonte, dass der Mindestlohn für 45 Minuten bei drei Auxis lag. Allerdings: „Wer es nicht schaffte, eine dreiviertel Stunde zu arbeiten, bekam leider keinen Lohn.“

Die „echte“ Oberbürgermeisterin kam zu Besuch

Auch Augsburgs „echte“ Oberbürgermeisterin Eva Weber und Bildungsbürgermeisterin Martina Wild kamen für einen Kurzbesuch in Mini Augsburg vorbei. Die Reporter Mia, Christoph und Laura, Mitarbeiter der stadteigenen „Kleinen Allgemeine“, interviewten die beiden. So lernten die Schülerinnen und Schüler in der Projektwoche auch, wie ein Interview geführt wird und wie eine Kamera zu benutzen ist. Im Kaufhaus wurden Waren verkauft, die die Kinder selbst hergestellt hatten. Die Mitarbeiter der Gärtnerei engagierten sich dagegen für einen Schulgarten. Am Ende der Woche waren sich die Kinder einig: Eine eigene Stadt am Laufen zu halten, ist gar nicht so einfach. Nur wenn alle etwas dazu beitragen, kann es funktionieren.