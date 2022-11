Augsburg

17:08 Uhr

Minister Blume zu Uniklinik-Neubau: "Das wird ein Milliarden-Projekt"

Plus Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume erklärt, warum er einen Neubau des Augsburger Uniklinikums anstrebt und dabei gerne "neue Wege" gehen würde.

Von Uli Bachmeier, Nicole Prestle Artikel anhören Shape

Herr Blume, bis Februar dieses Jahres waren Sie CSU-Generalsekretär und fast täglich in den Schlagzeilen. Jetzt sind Sie bayerischer Wissenschaftsminister und man hört kaum noch was von Ihnen. Fehlt es Ihnen nicht, an vorderster Front in der Öffentlichkeit zu stehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen