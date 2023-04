Augsburg

Minister Holetschek will es wissen: Wo in der Pflege der Schuh drückt

Plus Menschen, die sich im Pflegebereich auskennen, schildern Gesundheitsminister Holetschek ihre Nöte. Es fließen Tränen. Schnelle Lösungen bleiben ein Wunsch.

Von Michael Hörmann

Es ist eine neue Form des Dialogs mit Bürgerinnen und Bürgern. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) ist im Wahljahr in den sieben Regierungsbezirken auf Tour. Ihm geht es nach eigenen Worten darum zu erfahren, was im Pflegebereich schiefläuft. Sollte es Lob geben, freue ihn dieses aber auch. Am Freitagabend machte Holetschek Station in Augsburg. Es war eine Bestandsaufnahme der täglichen Arbeit in der Pflege. Sie zeigte schnell auf, wo überall im Pflegebereich der Schuh drückt. Betroffene schilderten ihre Erfahrungen. Teils flossen Tränen bei den Schilderungen.

Pflegende Angehörige berichten über ihre Sorgen

Die knapp 70 Personen hatten sich zuvor für den Bürgerdialog angemeldet. Es waren pflegende Angehörige, Beschäftigte aus dem Bereich Pflege und Menschen, die in der Verwaltung tätig sind. Die Fernsehmoderation Eva Grünbauer führte durch den Abend. Dass für angesprochene Themen schnelle Lösungen zu erwarten sind, stand nicht zur Diskussion. Pflege sei ein sehr komplexes Thema, sagte Minister Holetschek. In Einzelfällen bot er an, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ministerium intensiver mit der Problematik befassen würden.

