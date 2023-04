Ministerpräsident Söder überrascht beim Fassanstich am Plärrer

Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber, die das erste Fass anzapfte, erfuhr erst am Samstag vom Auftritt Söders in Augsburg beim Osterplärrer. In diesem Jahr sollte es keine Scherben geben.

Der Auftakt beim Augsburger Frühjahrsplärrer am Ostersonntag war sehr gut besucht. Bereits zur Mittagszeit strömten Tausende Besucherinnen und Besucher auf das Gelände, darunter waren auffallend viele Familien. Die Stimmung war gelöst. Mit einem Gast war am ersten Tag des Volksfestes nicht zu rechnen. Kurzfristig hatte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sein Erscheinen angekündigt. Selbst Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, Parteikollegin von Söder, war erst am Samstag von der Nachricht überrascht worden.

Der Auftritt Söders hat mit der Landtagswahl im Oktober zu tun

Dass Söder das größte schwäbische Volksfest am Ostersonntag besucht, hat natürlich in erster Linie mit einem Termin im Oktober zu tun. Im Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Da zeigen sich Politikerinnen und Politiker, wie allgemein bestätigt wird, gerne volksnah. Andererseits kennt Söder den Plärrer noch aus dem Vorjahr. Beim Festumzug am Herbstplärrer saß er in der Festkutsche. Von der Innenstadt ging es zum Festgelände. Ein Umzug findet hingegen beim Osterplärrer nicht statt.

15 Bilder Markus Söder und Eva Weber eröffnen beim Bieranstich den Osterplärrer Foto: Silvio Wyszengrad

Der Osterplärrer 2022 ist aber bei vielen Beteiligten noch in bester Erinnerung. Es klappte bei der offiziellen Eröffnung nicht so wie geplant. Söder bekam es vor einem Jahr zu spüren. Eva Weber zapfte ebenfalls am Ostersonntag im Binswangerzelt das erste Fass an, Söder stand daneben und lächelte. Weber schlug zweimal darauf, der Hahn saß. Auch sie lächelte - und schlug noch mal zu. Sicher ist sicher. Söder aber ging davon aus, es gäbe schon Bier und hielt den Maßkrug hin. Weber hämmerte auf den Krug, der zerbrach. Söder hielt gerade noch eine Scherbe in der Hand. In diesem Jahr war von Anfang an mehr Vorsicht geboten.

Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler) wurde kurzfristig angefragt

Die kurzfristige Ankündigung Söders, dass er am Plärrer vorbeischauen möchte, sorgte nach Informationen unserer Redaktion in politischen Kreisen für weitere Aktivitäten. Bei den Freien Wählern, die in Bayern gemeinsam mit der CSU regieren, stellte sich die Frage, ob womöglich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ebenfalls nach Augsburg komme. Beim Festumzug im Herbst war der stellvertretende Ministerpräsident mit von der Partie. Ein Besuch beim Osterplärrer ließ sich jedoch nicht realisieren.