Mischung aus Auto und E-Bike: Stadt Augsburg will "Hopper" testen

Plus Die Verwaltung soll die Fahrzeuge eines Augsburger Start-Ups ausprobieren. Zunächst startet eine Testphase, die vier Monate dauern soll.

Die Stadtverwaltung möchte im Rahmen eines EU-Projekts den sogenannten "Hopper", eine Mischung aus E-Bike und Auto des Augsburger Start-Ups "Hopper Mobility", testen. Geplant ist, ein oder zwei Fahrzeuge für eine Testphase von vier Monaten im Verwaltungsgebäude zu stationieren, um es für den innerstädtischen Botendienst oder die Personenbeförderung zwischen städtischen Ämtern auszuprobieren.