Augsburg

vor 32 Min.

Missbrauch und Vertuschung: Augsburger Pfarrer schämen sich für ihre Kirche

Plus Nicht nur Gläubige verlieren nach dem Missbrauchsgutachten das Vertrauen in die Kirche. Auch Pfarrer kämpfen mit der Situation. Aber eine Hoffnung bleibt.

Von Andrea Wenzel

"Bezüglich der Situation unserer Kirche bin ich ratlos. Ich danke allen, die noch zu den Gottesdiensten kommen. Ich verspreche Ihnen, so lange Sie noch kommen, werde ich auch noch kommen." Mit diesen Worten verabschiedete sich vergangenen Sonntag Pfarrer Manfred Bauer von den Gottesdienstbesuchern in der Gemeinde Heilig Geist in Hochzoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen