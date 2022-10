Missglückter Raubüberfall mit Elektroschocker in Oberhausen

Ein Mann wird in Oberhausen mit einem Elektroschocker bedroht. Als ein Taxi in die Straße einbiegt, kann er dem Räuber entkommen. Die Kripo sucht nach Zeugen.

Weil er ein Taxi anhalten konnte, ist ein 53-Jähriger einem Räuber entkommen. Der Mann machte am Samstag gegen 1 Uhr einen Spaziergang in der Neuhäuserstraße. Wie die Polizei berichtet, lief der dabei an einem Mann vorbei, der an einem Zigarettenautomaten lehnte. Als der 53-Jährige die Straßenseite wechselte, bemerkte er, dass er offenbar von dem Mann verfolgt wurde. Im weiteren Verlauf, nach kurzem Wortwechsel, kam der Unbekannte auf ihn zu und drückte ihm einen offenbar nicht funktionierenden Elektroschocker oder ähnlichen Gegenstand auf die Brust und wollte Geld haben.

Als jedoch ein Taxi in die Straße einbog, nutzte der 53-Jährige die Gelegenheit und sprang auf die Fahrbahn, um das Taxi anzuhalten. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte ohne Beute und der Geschädigte verständigte die Polizei. Der 53-Jährige blieb unverletzt und konnte den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Der Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und schlank, dunkel gekleidet mit einem hüftlangen Regenparka, eng anliegender Hose und dunklen Schuhen; es dürfte sich nach Angaben des Geschädigten aufgrund des Wortwechsels nicht um einen Deutschen handeln. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (att)