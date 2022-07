Mission Stadtwald: Für Grundschulkinder gibt es ein besonderes Ferienprogramm

Abenteuerlich wird ein Angebot von Augsburgs Forstverwaltung und Umweltstation – aber auch recht teuer. Warum eine Ferienfreizeit 150 Euro kostet.

Grundschulkinder können am Anfang der Sommerferien ein Ferienprogramm im Wald erleben. Die Forstverwaltung bietet mit der Umweltstation ein fünftägiges Programm mit künstlerischen und handwerklichen Aktionen an. Das Angebot ist allerdings nicht gerade günstig: 150 Euro werden pro Kind und 125 Euro pro Geschwisterkind verlangt. Spielen, Spaß haben und Abenteuer erleben – das erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Ankündigung bei der "Mission Stadtwald". "Zusammen werden wir zu Waldforscherinnen, Wasserentdeckern und Wiesenversteherinnen", sagt Anne-Marie Heinze, Leiterin des Waldpavillons.

Die Stadt Augsburg erklärt den stattlichen Preis mit den Kosten

Das Programm wird von Montag, 1. August, bis Freitag, 5. August, angeboten – montags bis donnerstags jeweils am Vormittag und Nachmittag sowie am Freitagvormittag. Zu vergeben sind 15 Teilnehmerplätze. "Die Kinder werden die gesamte Woche lang betreut, von früh bis spät", erklärt Jürgen Kircher, Amtsleiter der Forstverwaltung, den recht hohen Preis. Die Betreuung übernehmen Mitarbeiterinnen des Waldpavillons und der Umweltstation. Zu den Personalkosten kämen noch Materialkosten - all das müsse berücksichtigt werden.

Kinder von einkommensschwachen Eltern könnten sich beim Amt für Soziale Leistungen melden. "Dort gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten", so Kircher. Anmeldung würden bis 25. Juli über die Umweltstation Augsburg unter der E-Mail: veranstaltungen@us-augsburg.de angenommen. (ziss)

