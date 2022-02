Augsburg

vor 54 Min.

Missstände in Pflegeheim Ebnerstraße: Stadt sieht Schließung als letzte Option

Plus Derzeit versucht die Heimaufsicht, die Missstände in der Ebnerstraße mit Anordnungen und Kontrollen zu beheben. Der Träger hat Personal aus Italien nach Augsburg beordert.

Im umstrittenen Seniorenheim Ebnerstraße ist jetzt auch noch Corona ausgebrochen. Doch trotz der sieben positiven Fälle war am Freitag die städtische Heimaufsicht laut Gesundheitsreferent Reiner Erben vor Ort, um die Umsetzung verschiedener Anordnungen und die Qualifikation neuer Beschäftigter zu überprüfen. Zur Minderung der vorhandenen Personalengpässe habe der italienische Träger "Sereni Orrizonti" (zu Deutsch: Heitere Horizonte) vier Pflegekräfte aus Italien in die Oberhauser Einrichtung geschickt. Zugleich werde kontrolliert, ob kürzlich festgestellte Missstände beseitigt worden seien. Konkret nannte Erben Mängel bei der medizinischen Versorgung und der Unterstützung bei der täglichen Hygiene. Darüber hinaus seien Hilfsmittel wie Gehwagen oder Toilettenstuhl hygienisch nicht in Ordnung gewesen.

