Mit 1,4 Promille auf E-Scooter unterwegs: Polizei ermittelt

Am Sonntag ist ein 24-Jähriger alkoholisiert auf einem E-Scooter erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 8.30 Uhr in der Blücherstraße unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Hierbei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 24-Jährigen. (klijo)

