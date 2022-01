Augsburg

vor 49 Min.

Mit 113 km/h durch Augsburg gerast: Nehmen eklatante Tempo-Verstöße zu?

Plus Erst ein illegales Rennen in Augsburgs Innenstadt, dann mit einem Tempo über 100 auf der Friedberger Straße – was die Polizei zu den Vorfällen sagt.

Von Ina Marks

Drei Verkehrssünder der besonderen Art haben zuletzt in Augsburg für Schlagzeilen gesorgt. Erst lieferten sich zwei junge Autofahrer am Mittleren Graben mitten in der Innenstadt in der Nacht ein illegales Rennen. Sie beschleunigten auf eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Dann wurde ein Mann in der Friedberger Straße geblitzt. Er raste mit Tempo 113 bei erlaubten 50. Mehren sich die eklatanten Geschwindigkeitsverstöße in Augsburg? Bei der Polizei macht man zumindest eine Feststellung.

