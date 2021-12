Mit 2,4 Promille Schüsse mit der Schreckschusswaffe abgegeben

Ein 20-Jähriger hantierte in der Carl-Schurz-Straße mit einer Schreckschusswaffe. Jetzt erhält er mehrere Anzeigen.

Montagnacht gegen 23.50 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Mitteilungen über Schussabgeben im Bereich der Carl-Schurz-Straße ein. Die daraufhin entsandten Polizeistreifen konnten in der Familie-Einstein-Straße drei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren antreffen. Eine entsprechende Patronenhülse und die dazugehörige Schreckschusswaffe wurden in unmittelbarer Umgebung neben einem Auto im Gras liegend aufgefunden. Laut Polizeibericht war der verantwortliche "Schütze", ein 20-jähriger Lehrling, mit rund 2,4 Promille entsprechend alkoholisiert. Seine PTB-Waffe wurde sichergestellt. Eine waffenrechtliche Erlaubnis (kleiner Waffenschein) konnte er nicht nachweisen. Wegen aller in Frage kommender Verstöße nach dem Waffengesetz wird er nun angezeigt. (ziss)