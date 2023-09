Mit 2,8 Promille am Steuer: 43-Jähriger verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Autofahrer verursacht einen Schaden von 17.000 Euro, ein Fahrradfahrer ist mit 1,7 Promille unterwegs.

Zwei Trunkenheitsfahrten registrierte die Polizei an diesem Wochenende: Am Samstag, gegen 11 Uhr, befuhren drei Autofahrer die Volkhartstraße in nördlicher Richtung, als der voranfahrende Autofahrer an der Kreuzung Klinkertorstraße verkehrsbedingt halten musste. Der letzte der drei Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das zweite Fahrzeug in der Kolonne auf und schob dieses in den vordersten Pkw. Die Streife, die den Verkehrsunfall aufnahm, stellte fest, dass der 43-jährige Unfallverursacher mit rund 2,8 Promille alkoholisiert war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Gegen den 43-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses ermittelt.

Am Sonntag, gegen 3 Uhr, kontrollierte eine Streife einen Fahrradfahrer auf der Pferseer Straße kurz nach der Kreuzung Rosenaustraße, der stadtauswärts ohne Licht unterwegs war und seine Begleiterin auf der Querstange seines Fahrrades mitnahm. Den von den Beamten wahrgenommene Alkoholgeruch bestätigte ein Alkoholtest mit 1,7 Promille. Der Fahrradfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, während seine Begleiterin das Fahrrad nach Hause schob. (ziss)